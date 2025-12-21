Prețurile pachetelor de vacanță în Poiana Brașov

Pentru perioada Crăciunului, prețul unui pachet cu masă festivă inclusă ajunge la aproximativ 5.000 de lei pentru două persoane, pentru 3 nopți.

Pachetul de Revelion poate ajunge la 8.900 de lei pentru două persoane.

Poiana Brașov atrage turiștii prin peisaje spectaculoase, domeniul schiabil și serviciile variate oferite de hotelieri. În multe unități de cazare, gradul de ocupare depășește 90%.

„Ne apropiem de cea mai frumoasă, dar și cea mai așteptată perioadă din an, atât pentru hotelierii din Poiana Brașov, cât și pentru turiștii care vor alege să petreacă sărbătorile în cea mai frumoasă destinație turistică. Hotelierii au pregătit pachete atractive atât pentru Crăciun, cât și pentru Revelion, pachete care integrează facilități – spre exemplu, servicii de spa – și momente de entertainment, care să bucure inimile și sufletele celor care decid să petreacă sfârșitul de an în stațiunea noastră. De altfel, atractivitatea pachetelor ne asigură un grad de ocupare ridicat de 80% de Crăciun, iar de Revelion este deja de 90%”, a precizat Roxana Cojocea, președintele Organizației Patronale de Turism Poiana Brașov, potrivit Agerpres.

Turiștii vin pentru distracție, nu doar pentru zăpadă

Între timp, în alte stațiuni, hotelierii se confruntă cu anulări din cauză că zăpada lipsește de pe pârtii.

„Vă pot spune cu certitudine că turiștii vin pentru distracție, nu neapărat pentru pârtiile de schi. De aceea, cazurile de anulare sunt puține”, a mai spus Roxana Cojocea.

Prețurile camerelor pornesc de la aproximativ 90 de euro și pot ajunge la 500 de euro pe noapte, cu micul-dejun inclus.

Hotelurile oferă, pe lângă cazare, sejururi tematice cu mese festive și acces la piscină, saună, fitness sau salină. Printre artiștii cap de afiș la concertele de Crăciun și Revelion se numără Andra și Loredana.

Deocamdată, sezonul de schi nu a fost deschis, iar Primăria Brașov nu poate estima data la care pârtiile vor fi practicabile.

Instalațiile de producere a zăpezii artificiale au fost puse în funcțiune și se lucrează la amenajarea pârtiilor.

