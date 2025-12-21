Intra noaptea în camerele bătrânilor, în căutare de bani și bijuterii

Potrivit instanței, românul a vizat în mod repetat centre pentru vârstnici din Zurich. El intra nestingherit în camerele rezidenților, căutând bani și obiecte de valoare, uneori în timp ce aceștia dormeau.

Cea mai mare lovitură a dat-o în primăvara acestui an, într-un centru de îngrijire din districtul Dielsdorf. A găsit cheia unui dulap încuiat și a furat o broșă, un inel cu sigiliu și monede de aur. Valoarea totală a bunurilor furate a fost estimată la aproximativ 30.000 de euro.

A fugit când a fost surprins în camerele victimelor

În alte azile din regiune, lucrurile nu au mers la fel. Într-un centru din Zurich Oberland, la prima tentativă nu a găsit nimic. La a doua intrare, a deschis ușa unei camere și a dat peste o rezidentă care dormea. Când femeia s-a trezit și l-a întrebat cine este, bărbatul a fugit.

Scene similare s-au repetat și în alte două unități, unde a fost surprins de rezidenți și a plecat cu mâna goală. Într-un alt cămin privat din Zurich, a reușit să fure din două camere suma de aproximativ 165 de euro.

Prins la Zurich, cu acte false

La scurt timp după ultimele fapte, românul a fost prins de poliție în apropierea locului furturilor. La control, le-a prezentat agenților un pașaport românesc care aparținea altei persoane. Pe numele său exista deja o interdicție de intrare în Elveția, valabilă până în 2027.

A fost reținut în aceeași zi și se află de peste șase luni în detenție preventivă. Joi, 18 decembrie, a fost adus în fața Tribunalului Districtual din Zurich.

„Promit că nu mă mai întorc niciodată în Elveția”

În fața judecătorului, bărbatul a declarat că este analfabet, muncitor în construcții fără calificare și tată a șapte copii.

„Am învățat lecția și promit că nu mă mai întorc niciodată în Elveția”, a spus el în instanță, susținând că are probleme grave de sănătate și arătându-și cicatricile.

Judecătorul i-a reproșat că este „lipsit de scrupule” și „reprobabil”, mai ales având în vedere că victimele erau persoane în vârstă.

Românul a recunoscut faptele, ceea ce a permis judecarea într-o procedură simplificată. Instanța a acceptat propunerea Parchetului și l-a condamnat la 10 luni de închisoare cu executare pentru furt calificat, tentativă de furt, violare de domiciliu, falsificare de documente și intrare ilegală în țară. În plus, a fost dispusă expulzarea din Elveția pentru o perioadă de șapte ani.

Românul, supărat că din „prada” sa s-au plătit taxele de judecată

Bărbatul s-a plâns în mod repetat că suma de aproximativ 3.300 de euro, găsită asupra lui la arestare, a fost folosită pentru acoperirea cheltuielilor de judecată. Replica judecătorului a fost tăioasă:

„Dacă trebuie să fiți supărat pe cineva, atunci pe dumneavoastră. Ați ales să comiteți infracțiunile”.

Întrebat ce ar trebui să se întâmple ca să renunțe definitiv la infracțiuni, românul a răspuns:

„Promit lui Dumnezeu că nu o voi mai face. Nu-l pot minți pe Isus Hristos”.

Judecătorul a încheiat sec: „Luăm declarația la cunoștință. Și dacă veți mai comite o infracțiune, o vom citi din nou”.

