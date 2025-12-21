În mod obișnuit, cursele dintre București și Londra sunt pline, indiferent de sezon.

De această dată însă, la poarta de îmbarcare s-au prezentat doar șapte persoane, restul locurilor rămânând neocupate.

Raportul dintre pasageri și echipaj a devenit aproape simbolic: un pasager pentru fiecare membru al echipajului, având în vedere că, de regulă, astfel de aeronave sunt deservite de șase-șapte membri.

Momentul a fost surprins de unul dintre românii aflați la bord, care a filmat interiorul avionului înainte de decolare.

„Suntem doar şapte pasageri în avion. Aştia suntem toți. Eu n-am mai pomenit aşa ceva în viața vieţilor mele”, spune acesta în înregistrarea devenită virală.

Postat pe 20 decembrie, videoclipul de pe TikTok a strâns aproape 300.000 de vizualizări.

În perioada sărbătorilor de iarnă, fluxul principal de pasageri este dinspre Vest către România, mulți români din diaspora revenind acasă pentru Crăciun și Anul Nou.

În schimb, zborurile din România către marile orașe europene, inclusiv Londra, rămân cu un grad de ocupare mult mai scăzut.

„Lumea nu a înțeles! De sărbători cam așa este! Avionul pleacă din România spre Luton! Pe retur sunt sigur că avionul e full ! foarte puțini care pleacă de sărbători din România în Uk doar vacanță.. Am pățit într-un an, am plecat din Suceava spre Milano pe 21-22 decembrie și la fel , avionul era aproape gol !”, a scris un român.

„Și la întors e arhiplin și cu overbooking”, a scris altcineva.

Marea Britanie găzduiește una dintre cele mai mari comunități de români din diaspora.

În ianuarie 2023, europarlamentarul Rareș Bogdan a estimat că numărul cetățenilor români din Marea Britanie a ajuns la 1,4 milioane. Aproape jumătate de milion de români locuiesc în zona metropolitană a Londrei.

