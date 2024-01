Selina Steinfeld locuieșțe în orașul de coastă israelian Haifa. Senioara a fost încoronată „Miss Holocaust Survivor” 2021.

„Trebuie să fim puternici peste tot pentru a ști cum să avem grijă de noi înșine și, cel mai important, să ne ajutăm reciproc”, a spus Steinfeld, care, în ciuda vârstei ei, vizitează alți supraviețuitori ai Holocaustului ca voluntar. cel puțin o dată pe săptămână.

Steinfeld s-a născut în 1935, în Iași. Acolo a experimentat pogromul antievreiesc din 1941 împreună cu părinții, frații și bunica ei. În 1948 a emigrat în Israel, unde s-a căsătorit și a avut trei copii. Azi are 7 nepoți și 21 de strănepoți.

„Acea coroană este victoria mea personală asupra naziștilor. Trebuie să ne amintim și să nu uităm”, a declarat Selina, pentru Bild.

Scopul neobișnuitului concurs de miss, criticat la acea vreme, deoarece unii activiști și supraviețuitori au susținut că „evenimentul este ofensator”, a fost „de a aduce bucurie eroinelor care au supraviețuit Holocaustului”, subliniază Selina.

#Israel hosts its Miss #Holocaust Survivor beauty pageant, after the event was canceled last year. 'These women are some of the last living reminders of this horrible tragedy that affected the world and the Jewish people,' Natasha Kirtchuk tells @sarahcoates_i24. pic.twitter.com/q7u8nwU3Jx