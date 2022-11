Actrița, în vârstă de 64 de ani, își sfătuiește fanii să meargă la mai mulți medici atunci când primesc diagnostice îngrijorătoare. Zilele trecute, Sharon Stone a povestit pe contul de Instagram că a primit un diagnostic greșit din partea medicilor. Ea a fost nevoită să apeleze la două anestezii epidurale, extrem de puternice, pentru a calma durerea.

Din păcate, problemele de sănătate au persitat pentru aceasta, astfel că a decis să consulte alt doctor. Acolo, Sharon Stone a aflat că o tumoare fibroidă mare care trebuie extirpată de urgență.

„Tocmai am fost diagnosticată greșit și am trecut printr-o intervenție medicală incorectă. Două epidurale, de data aceasta. Văzând că durerile se agravează, am cerut o a doua opinie: am o tumoră cu fibrom, de mari dimensiune, care trebuie extirpată”, a dezvăluit Sharon Stone.

„Doamnelor, în special: nu vă lăsați amăgite. Cereți o a doua opinie. Vă poate salva viața. O să fiu la pat 4 – 6 săptămâni pentru o recuperare completă. Mulțumesc pentru grijă. Totul este bine”, a mai adăugat vedeta internațională.

Actrița a mai trecut prin operația de extirpare a unei tumori, în urmă cu mai mulți ani. Sharon Stone a dezvăluit în cartea sa biografică „The Beauty of living twice”, că medicii au fost nevoiți să-i îndepărteze câteva tumori benigne din corp, mai „mari decât sânul ei”, relatează unica.ro.

