Cauza decesului nu a fost dezvăluită încă.

Shellshock l-a cunoscut pe co-fondatorul Crazy Town, Bret Mazur, în 1992, arată Variety.

Ei au început să facă muzică sub numele de Brimstone Sluggers, dar până în 1999, porecla lor a fost schimbată în Crazy Town, iar trupa a adăugat membrii Rust Epique, James Bradley Jr. (aka JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (aka DJ AM) și Antonio Lorenzo „Trouble” Valli.

Albumul de debut al Crazy Town, „The Gift of Game”, a fost lansat în noiembrie 1999, iar trupa a susținut turneul Red Hot Chili Peppers la scurt timp după aceea.

În octombrie 2000, Crazy Town a lansat „Butterfly” ca al treilea single de pe albumul „The Gift of Game”.

Cântecul include sample-uri de la „Pretty Little Ditty” al trupei Red Hot Chili Peppers și prezintă stilul de rap relaxat al lui Shellshock – „Come my lady, come-come my lady, You’re my butterfly, sugar baby” – îmbinând perfect cele două genuri.

Piesa a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 timp de două săptămâni consecutiv și a devenit cel mai mare hit al trupei.

În 2022, trupa s-a destrămat

După ce al doilea album Crazy Town, „Darkhorse” (2002), nu a reușit să obțină același succes, trupa s-a destrămat.

Shellshock a urmat apoi o carieră solo, colaborând cu Paul Oakenfold la hit-ul său din 2002 „„Starry Eyed Surprise”, care a ajuns pe locul 41 în topuri. În 2004, Shellshock a lansat primul său album solo, „Happy Love Sick”, care a înregistrat un succes moderat în Europa.

Recomandări EXCLUSIV | Protocolul dintre Ministerul Sănătății și Patriarhie încalcă legea salarizării bugetarilor. Arhiepiscopia Bucureștilor insistă că are dreptul să numească preoții în spitale: „Ne angajăm personalul după susținerea unui concurs specific!”

Shellshock a fost deschis cu privire la luptele sale cu dependența și a apărut în mai multe reality show-uri pe această temă, inclusiv două sezoane ale emisiunii „Celebrity Rehab” de pe VH1 și două sezoane ale emisiunii care a urmat acesteia, „Sober House”.

În 2012, el a fost internat în spital după ce și-a pierdut cunoștința și a intrat în comă. Artistul a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului în 2022.

Shellshock are trei copii, Halo, Gage și Phoenix.

FOTO: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News