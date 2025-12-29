Tânăra și-a prins iubitul în pat cu o altă femeie. Incidentul, care s-a desfășurat sub privirile vecinilor, s-a transformat rapid într-un „spectacol” memorabil.

Hainele și alte obiecte personale ale bărbatului au fost aruncate de la balconul apartamentului situat la etajul 6.

Vecinii au privit uimiți cum articolele vestimentare, inclusiv tricouri și pantaloni, au rămas agățate în copacul din fața clădirii. Un martor al incidentului, care a filmat scena cu telefonul, a exclamat: „O, wow, chiar îi face viața amară!”.

Videoclipul, postat pe TikTok, a devenit rapid viral, acumulând milioane de vizualizări.

Printre comentariile utilizatorilor se aflau și mesaje de susținere pentru femeie, precum: „Pur și simplu știu că a meritat asta” sau „Are noroc că nu l-a aruncat și pe el de la balcon”.

Furia femeii nu s-a limitat doar la hainele bărbatului. Alte obiecte, precum o vază, o otomană, o oglindă și mici aparate de bucătărie, au fost aruncate pe trotuar. Situația a devenit atât de tensionată încât poliția a fost nevoită să închidă temporar o parte a străzii din fața clădirii.

Între timp, partenerul infidel a încercat să salveze câteva dintre obiectele personale împrăștiate.

Fermeia fost dusă la spital pentru a-i fi evaluată starea de sănătate. Copacul în care s-au agățat obiectele a fost ulterior tăiat, iar în locul său a fost amplasată o plasă de protecție.

Cazul a șocat comunitatea locală, mai ales că perechea locuia împreună în clădire de aproape cinci ani, fără să fi existat anterior semne de conflicte. Contractul de închiriere era semnat doar pe numele femeii.