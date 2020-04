De Eduard Apostol,

L-a prins pandemia de COVID-19 în Turcia, s-au închis granițele și a rămas blocat în cantonament. De trei săptămâni, Silviu Lung junior, goal-keeper-ul în vârstă de 30 de ani al celor de la Kayserispor, fotbalist aflat pe lista de mercato a marilor puteri ale Turciei, locuiește în baza de pregătire a galben-roșilor. Și-a amânat deja nunta cu Roxana, îl doare depărtarea de casă, de cel mai bun prieten al său, însuși tatăl său, Silviu Lung, fosta glorie a Craiovei Maxima, de familie. Îl doare Paștele petrecut singur printre străini.

Antrenamente all inclusive

“Nu am cum să mai părăsesc Turcia, iar la ce se anunță aici, nu se știe dacă se mai joacă sau nu campionatul, cred că abia prin august mai ajung acasă, la Craiova. Sunt singur, și Roxana e acasă, ea fiind studentă la Medicină, am amânat și cununia, nu știu când vom avea ocazia s-o facem.

Îmi ocup timpul cum pot și cu ce pot. Nu e ușor. Dar fac antrenamente bune, am toată baza la dispoziție, am și piscină, saună, sală de forță, teren, e cu de toate, cum se spune în Turcia. Nu am unde să ies, oricum e totul închis și nu pot părăsi baza. Sunt doar eu, translatorul și antrenorii locuiesc în altă zonă a cantonamentului. Eu stau lângă bucătar, dar degeaba poți mânca bine, dacă nu ai bucuria de a împărți cu cineva. Totuși, sunt superoameni, m-au ajutat să înroșesc niște ouă, să simt și eu Paștele creștinește”, a mărturisit Silvică pentru Libertatea. Și ne-a arătat fotografia, trimisă și acasă, direct de la locația de carantină.

Paște pe WhatsApp

Pe oltean îl apucă dezamăgirea, când se gândește că participă la masa de Paște din familie doar prin intermediul WhatsApp video.

“Mă rog în fiecare zi la Dumnezeu să-i strâng cât mai repede în brațe pe părinți, familia, pe Roxana. Crește mereu numărul de cazuri de coronavirus în Turcia. Îmi proiectez în minte diverse imagini de cum va fi când o să fiu cu ai mei, cum va fi nunta, la Craiova, sunt chestii care mă țin cu mintea limpede. Roxana a plecat acasă exact când s-a pornit nebunia și n-a mai avut cum să se întoarcă la mine, pentru că au închis orașul”, a mai dezvăluit fotbalistul.

75.000 de cazuri de infectare cu COVID-19 sunt în Turcia, plus 1.700 de morți, țara fiind în top 10 în rândul statelor contaminate.

Toți mă răsfață aici. Se poartă frumos cu mine. La ore fixe, vine o fată cu mască, echipată ca un cosmonaut, care-mi lasă tava cu mâncare la ușă. Totul dezinfectat



Silviu Lung junior, portar Kayserispor

