Rezultatele finale la Bac 2018 vor fi afișate luni, 9 iulie.

Teona Alexandra Ţehaniuc este singura elevă din județul Iaşi care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Fata este şefă de promoţie la Colegiul Tehnic „Unirea” din Paşcani.

Teona a reusit sa ia nota maximă la toate cele trei probe scrise pe care le-a susținut, Limba si Literatura Română, Matematică și Anatomie. În timpul liceului a locuit doar cu bunica sa.

”Te iubesc mama”

„Am stat cu bunica, mama a venit acasă, dar era mai mult plecată în Italia. Distanţa faţă de mama nu am simţit-o aşa de puternic, pentru că, acum, cu toată tehnologia asta putem să ne vedem şi să vorbim în fiecare zi. Mama nu se aştepta la rezultatul meu, a rămas foarte surprinsă, fiindcă ştia că nu am învăţat foarte mult pentru Bac şi m-am axat foarte mult pe admitere. Nu m-a crezut. A trebuit să verifice listele de vreo trei ori”, a povestit Teona, citată de rotalianul.ro

„În urmă cu 13 ani, mama mea și-a luat inima în dinți și a pornit singură spre necunoscut, singurul ei scop fiind acela de a-mi oferi mie un trai mai bun. Ei i se datorează tot ceea ce sunt astăzi și nu pot decât să-i fiu recunoscătoare pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru mine. Deși uneori uităm să o spunem cu voce tare, de fiecare dată când ne gândim la cea care ne-a adus pe lume ne vin în minte aceleași cuvinte: TE IUBESC, MAMA!” scria fata pe blogul ei.