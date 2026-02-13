Bătaie între doi șoferi de TIR pe Fernpass, în Tirolul austriac

Tensiunea a atins cote maxime joi seara, în jurul orei 22:00, pe B179, în zona Fernstein, când doi șoferi de TIR, un român de 49 de ani și un german de 46 de ani, au intrat într-un conflict violent chiar pe carosabil.

Drumul este cunoscut în Austria pentru ambuteiajele frecvente și blocajele provocate fie de turiști, fie de transporturile grele. De asta, însă, locul coloanelor de mașini a fost luat de pumni care zburau la propriu.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, scandalul ar fi pornit după ce unul dintre șoferi ar fi mers prea aproape de celălalt.

Conducătorul aflat în față l-ar fi obligat pe cel din spate să oprească, moment în care situația a escaladat.

Camionagiu lovit cu piciorul în față, dus la spital

„Șoferul român de camion l-a lovit pe german cu piciorul în față, acesta fiind rănit, iar ochelarii i-au fost distruși”, au transmis autoritățile.

Bărbatul rănit a fost transportat cu ambulanța la Krankenhaus Zams pentru investigații suplimentare.

Ancheta polițiștilor este în plină desfășurare.

