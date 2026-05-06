Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) estimează că temperatura apei într-o zonă-cheie a Pacificului ecuatorial ar putea depășia media cu 3 grade Celsius în a doua parte a anului, urmând să se apropie sau chiar să depășească recordurile stabilite în 1877 și 2015 și pragul pentru formarea unui super-El Nino.

Fenomenul rar care poate duce la un super-El Nino

Cele mai puternice fenomene El Nino provoacă aproape întotdeauna un an record de căldură. Asta pentru că El Nino eliberează căldură din ocean în atmosferă, care se împrăștie apoi în întreaga lume.

„Estimările privind posibilitatea formării celui mai mare eveniment El Nino de la anii 1870 încoace sunt în continuă creștere”, semnalează Paul Roundy, profesor de științe atmosferice la Universitatea de Stat din New York, Albany. Monitorizările fenomenelor El Nino au început în jurul anului 1850.

Este a treia lună consecutivă în care mai multe modele prezic formarea unui El Nino record, care ar putea duce temperaturile globale la noi maxime și ar putea schimba tiparele de secetă, inundații, căldură, umiditate și gheață de pe întreaga planetă. Condițiile viitoare ar putea avea consecințe semnificative pentru agricultură, sănătate și economie pe întreaga planetă.

Șansele unui El Nino puternic au fost amplificate de un fenomen rar, și anume apariția a trei cicloane tropicale în aceeași regiune luna trecută. În aceste condiții, apa s-a încălzit cu 7 grade Celsius peste medie. Aceasta este o anomalie majoră în ocean, care de obicei are nevoie de mult timp pentru a se încălzi și răci.

El Nino începe treptat să afecteze tiparele meteorologice. Datele înregistrate de NOAA (Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA) sugerează că fenomenul s-ar putea forma complet până în iulie.

Posibile consecințe

Activitatea furtunilor tropicale și a musonilor: activitate redusă a uraganelor în Oceanul Atlantic și posibilă secetă în insulele Caraibe. Risc crescut de uragane și taifunuri în Oceanul Pacific, inclusiv Hawaii, Guam și părți din Asia de Est. Precipitații reduse din cauza musonului în centrul și nordul Indiei, precum și probabilități crescute de căldură extremă, care ar putea provoca secete cu impact asupra producției agricole.

Secete și inundații: șanse crescute de dezvoltare a secetelor în porțiuni din Africa Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Indonezia, Filipine, unele insule din Pacificul de Sud, America Centrală și zone din nordul Americii de Sud, inclusiv nordul Braziliei, în special spre sfârșitul anului. Riscuri crescute de ploi abundente care ar putea provoca inundații în zone din Peru și Ecuador, sudul Braziliei, părți din nordul și estul Africii, Orientul Mijlociu, Pacificul ecuatorial, precum și sudul Statelor Unite, în special spre sfârșitul anului.

Căldură și umiditate: temperaturi peste medie în timpul verii și toamnei în vestul Statelor Unite, posibil însoțite de umiditate neobișnuită, averse și resturi de furtuni tropicale în sud-vest și vestul intramontan, dar secetă și posibilă uscăciune în nord-vest. Veri mai mai calde decât media în sud-est și în Atlanticul de mijloc.

Valuri de căldură: frecvență mai mare a valurilor de căldură în mari părți ale Americii de Sud, vestul, centrul și sudul Statelor Unite, Africa, Europa, părți din Orientul Mijlociu, India și, în cele din urmă, Indonezia și Australia.

Temperaturi record: noi recorduri globale de temperatură, în special în 2027, care probabil le vor doborî pe cele stabilite în 2024.