“Ieri, când au intrat în serviciu, Bogdan si Grig nu au crezut că vor avea de-a face cu una dintre cele mai neobișnuite întâmplări de când lucrează la Poliția Rutieră din Sibiu! Un apel venit prin telefonul de urgență 112 a fost redirecționat către ei.

O voce de bărbat. S-a prezentat cu nume, prenume și adresa unde locuiește, apoi a spus ce dorește.

-Domnule polițist, recunosc, am băut și apoi am condus mașina. Vă rog să veniți la mine acasă și să-mi luați permisul.

-Două secunde, vă rog. Am verificat în baza de date și reiese că ați mai avut permisul suspendat pentru aceeași faptă.

-Da, da. De asta zic, veniți să-mi luați carnetul ăsta odată că nu îl mai vreau! Dacă nu veniți, vin eu la poliție.

-Stați liniștit acasă, vă rugăm! Venim către dumneavoastră și stabilim exact ce s-a întâmplat. Ne puteți da numărul de telefon?

-Sigur că da!

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au apelat numărul de telefon.

-Noi am ajuns la dumneavoastră. Puteți să coborâți la mașină?

-Păi, sunt în mașină. Am plecat spre poliție.

-Cum sunteți în mașină? V-am rugat să rămâneți acasă. Nu ați spus că ați băut? Conduceți dumneavoastră?

-Da! Și v-am spus că vreau să-mi luați carnetul.

-Vă rugăm să opriți mașina și să trageți pe dreapta. Venim imediat la dumneavoastră.

-Nu opresc, domnule. Sunt deja lângă inspectorat.

În câteva minute, polițiștii au ajuns la locul indicat de conducătorul auto.

-Vă rugăm să suflați în etilotest.

-V-am zis că am băut, dar dacă trebuie, suflu.

-Cam mare alcoolemia… 0,94! Este de dosar penal. Să știți că nu veți mai conduce până la soluționarea cauzei. Dar trebuie să mergeți și la analize.

-Și mai bine. Măcar știu un lucru… nu mai am carnet!

-Dar de ce ați procedat așa? Bine că nu ați făcut un accident!

-Am eu motivele mele și nu vi le spun. Ce vi se pare ciudat?

-Dacă ați fi în locul nostru, vi s-ar părea cel puțin la fel de ciudat. Sunt mulți conducători auto care nici când au rezultatul analizelor nu recunosc că au condus în stare de ebrietate. Dar vă rugăm ceva: să nu conduceți fără carnet! V-ați îngreuna foarte tare situația.

La finalul acestei relatări reale, vă rugăm să NU conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene!

Pe lângă sancțiunea pe care o veți primi, indiferent dacă recunoașteți fapta sau nu, gândiți-vă la consecințele posibilelor accidente, care, din păcate, de cele mai multe ori sunt foarte grave, inclusiv pentru persoanele nevinovate implicate”, e postarea publicată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

