Nu te uita doar la kilometraj. Uită-te la cât de repede a fost acumulat

carVertical consideră o mașină utilizată intensiv dacă depășește 36.000 km pe an, adică peste 3.000 km pe lună. Dintre vehiculele verificate de utilizatorii companiei în România între ianuarie 2025 și mai 2026, 10,1% au intrat în această categorie.

Două mașini pot avea ambele 120.000 km, dar una îi poate fi făcut în opt ani, iar cealaltă în numai trei. A doua poate să fi lucrat zilnic ca taxi, mașină de ride-hailing, rent-a-car sau vehicul de flotă.

Utilizarea intensă în oraș înseamnă multe porniri, frânări, perioade de ralanti, drumuri scurte și pasageri care intră și ies constant. Toate acestea pot accelera uzura frânelor, suspensiei, direcției, transmisiei, ambreiajului și interiorului.

Škoda Kodiaq este modelul cel mai des condus intensiv în România

Skoda apare de trei ori in acest „top 10″ realizat de carVertical.

Clasamentul din studiul carVertical arată clar ce modele apar cel mai des cu rulaje foarte mari raportate la vârstă.

Škoda Kodiaq este pe primul loc: 35,6% dintre exemplarele verificate au depășit pragul de 36.000 km anual. Urmează Mercedes-Benz 220 cu 29,2%, Škoda Octavia cu 21,4%, Škoda Superb cu 20% și Mercedes-Benz E-Class cu 16,4%.

Faptul că apar Kodiaq, Octavia, Superb sau E-Class nu este întâmplător. Sunt modele practice, confortabile și eficiente, foarte des întâlnite în flote, leasing operațional, transport de persoane sau călătorii de business. Modelul „Mercedes-Benz 220” se referă la majoritatea mașinilor Mercedes care au această motorizare, dar în acest top a ieșit în evidență Clasa E.

Ce trebuie să verifici înainte să cumperi

Primul lucru este evoluția kilometrajului, nu doar valoarea actuală.

Dacă vezi că mașina a făcut 60.000-70.000 km într-un singur an și apoi doar câteva mii anual, merită să afli ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Un asemenea salt poate indica utilizare comercială sau de flotă.

Apoi verifică dacă uzura fizică se potrivește cu rulajul declarat. Un volan foarte lucios, scaunul șoferului tasat, pedale tocite sau butoane foarte uzate pot ridica semne de întrebare.

„Fiecare autoturism este însă evaluat individual, iar în procesul de achiziție urmărim cu atenție eventualele semnale de alarmă. Printre acestea se numără neconcordanțele în evoluția kilometrajului, un istoric de service incomplet, un nivel de uzură care nu corespunde vechimii sau rulajului mașinii, precum și eventualele probleme tehnice identificate în timpul inspecției”, spune Adriana Marina, Director Comercial Țiriac Auto Rulate.

Tot ea avertizează că un raport de istoric nu trebuie folosit singur.

„Rapoartele de istoric auto sunt importante, însă trebuie întotdeauna completate de o verificare fizică atentă a vehiculului.”

Atenție mai ales la mașinile importate

carVertical spune că o parte importantă dintre vehiculele identificate anterior ca taxiuri provin din străinătate.

Problema este că datele despre mașini nu sunt schimbate sistematic între toate țările. O mașină poate fi folosită intensiv în Germania, Italia sau altă piață, apoi importată în România și prezentată ca un autoturism obișnuit.

„O mașină poate să fie condusă intensiv într-o țară și apoi să apară pe o altă piață sub formă de vehicul second-hand obișnuit, care nu a fost utilizat în scop comercial”, explică Matas Buzelis.

Concluzia utilă pentru cumpărător este simplă: kilometrajul rămâne important, dar trebuie citit împreună cu vârsta mașinii, evoluția rulajului, istoricul de service și uzura reală.

O mașină de flotă cu 150.000 km și revizii făcute la timp poate fi o alegere mai bună decât una cu 80.000 km, dar fără istoric clar și cu semne de uzură care nu se potrivesc cu cifra din bord.