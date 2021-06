Potrivit sursei menționate, soldaţi americani din Brigada 173 aveau de executat un exerciţiu de antrenament pentru a simula capturarea şi securizarea aerodromului dezafectat Ceşnegirovo, nord-est de Plovdiv, potrivit unui comunicat al Armatei SUA.



În timpul exercițiului, soldații au pătruns şi au securizat o clădire, despre care au crezut că era parte a zonei de antrenament, dar era, de fapt, o fabrică de ulei în care lucrau civili bulgari.

Muncitorii s-au speriat când s-au trezit cu militarii înarmați dând buzna peste ei.

Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se vede cum unul dintre angajați ridică mâinile.

“Eram în spate și munceam în momentul în care colegii mi-au spus că au intrat soldații peste noi. I-am văzut cu mitraliere îndreptate spre noi, eram foarte stresați, am început să alerg, nu știam ce să fac și ce să spun”, a povestit un muncitor.

US special forces mistakenly storm a factory producing machinery for olive oil during #NATO drills in #Bulgaria. The owner has filed a law suit pic.twitter.com/3NRM558Q7g