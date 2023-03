„Mamă, aici toată lumea vrea să se culce cu mine!”. Soldatul Ana a fost găsită moartă într-o bază militară din SUA, după ce s-a plâns familiei că e hărțuită

Ana, care a fost descrisă de colegii ei drept o „colegă excepțională”, a fost găsită moartă luni, 13 martie, la doar 15 luni după ce s-a alăturat personalului bazei, ca inginer de luptă la Divizia 1 de Cavalerie.

Nu a fost divulgată nicio informație despre cauza sau modalitatea morții ei.

Departamentul Diviziei de Investigații Criminale al Armatei SUA a precizat că ancheta sa este în desfășurare.

„Facem o investigație amănunțită și adunăm dovezile și faptele pentru a ne asigura că vom descoperi ce s-a întâmplat”, se arată într-o declarație a comandantului de la Forth Wood.

Alejandra Ruiz, mama tinerei, a declarat pentru Telemundo News și ABC News că fiica sa i s-a plâns că a fost hărțuită sexual, cu câteva săptămâni înainte de moartea ei: „Mamă, aici toată lumea vrea să se culce cu mine!”.

Another #Latina harassed and murdered at Fort Hood. The ‘investigations did not stop the killings. Ana Fernanda Basaldua Ruiz was 20 years old. https://t.co/4vp89fnZ5a