Stas Davidov slujește ca membru al rezervelor IDF în Fâșia Gaza, încă de la începutul războiului. Iar în pauzele dintre operațiunile militare, Davidov își distrează colegii soldați în adevărate spectacole.

În urmă cu aproximativ două luni, la un centru militar de recrutare din partea de sud a țării, Davidov și-a uimit prietenii cu abilitățile sale.

קונצרט בעזה: הלוחם סטס דוידוב, זמר אופרה מקצועי, מעביר את זמנם של חבריו בין המשימות ברצועה כשמסביב פטריות עשן pic.twitter.com/TN9VG9MCkh — Ran Boker רן בוקר (@ranboker) January 1, 2024

Iar în ultimele zile și-a arătat talentul chiar și în interiorul Fâșiei. „Opera din Gaza. Tenor: Stas Davidov”, a scris unul dintre camarazii săi, pe rețelele sociale.

„Cred că ne face bine”, a spus Davidov, pentru Ynet. „Le ridic moralul militarilor. Fac un efort mare pentru prietenii și camarazii mei, având în vedere perioadele aglomerate de pe teren”, a declarat el.

Davidov își laudă colegii soldați din Gaza: „Sunt mândru că fac parte dintr-un batalion de atât de înaltă calitate. Avem o unitate care poate depăși orice obstacol”.

Cântărețul de operă recunoaște că îi este dor de scenă: „Mi-e foarte dor și aștept cu nerăbdare să cânt din nou la operă”.

מביאים את האופרה לעזה: סרטון ההופעה של סטס דוידוב, זמר ולוחם במילואים ברצועה, בפני הפלוגה שלו – הפך ויראלי בעולם. בריאיון ל-@DovGilHar ו-@mayarachlin סיפר: „במלחמה אני שוכח מזה שאני לא רק חייל, וגם אמן, והרגע הזה הזכיר לי את זה” pic.twitter.com/PDfJpg0i2S — כאן חדשות (@kann_news) January 1, 2024

Conform paginii oficiale a Operei din Israel, Stas Davidov s-a născut în Rusia. A studiat la Academia de Muzică și Dans din Ierusalim.

Repertoriul său include Nemurino în The Love Potion (Donizetti), Ramiro în La Cenerantola (Rossini), Podesta în The Pretending Gardener (Mozart), Don Plaggio în The Singer (Haydn), Bursa în Rigoletto, Gaston în La Traviata (Verdi) și multe altele.

A câștigat bursele Leon Nacht și ale Fundației Culturale America-Israel. A fost membru al Israel Opera String Opera Studio.

