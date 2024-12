„În mod interesant, nu mai vedem un procent covârșitor al celor care bifează opțiunea de a lucra de acasă ca principală dorință pentru următorul an. Deși numărul de aplicări pentru joburile remote este în continuare mare, candidații și angajații au început să înțeleagă semnalele pe care le transmit angajatorii, respectiv faptul că preferă să angajeze oameni care să vină la birou mai degrabă decât oameni care să lucreze doar de acasă sau preponderent de acasă. Altfel, comparativ cu anul trecut, vedem ceva mai multă stabilitate, angajați care sunt mai prudenți în a face mișcări de carieră dacă nu au un motiv acut de nemulțumire. Spre exemplu, dacă la sondajul de anul acesta 40% dintre respondenți ne-au spus că vor să-și schimbe jobul în următorul an, la cel de anul trecut procentul era de 56%”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. De altfel, din cei care speră să se angajeze în 2025, 49,7% declară că se află deja în căutarea unui nou loc de muncă.

O explicație pentru prudența pe care o manifestă angajații în a face schimbări bruște de carieră este legată și de faptul că au resimțit anul acesta mai plin de provocări și de incertitudini decât 2023 – caracterizări folosite de 22,1%, respectiv 24,4% dintre participanții la sondaj. Pentru 24,7% dintre aceștia a fost un an greu, în timp ce pentru 11,9% a fost un an de creștere, mai ușor decât 2023 (6%) și care a adus surprize plăcute (8%).

„Cei care și-au stabilit deja obiectivele profesionale pentru 2025 spun că, pentru a le putea atinge, plănuiesc să înceapă căutarea activă de noi opțiuni de angajare, să participe la programe de dezvoltare și formare profesională, dar și să-și negocieze condiții mai bune de muncă la locul actual. Un sfert dintre respondenți vor discuta direct cu managerul și vor cere o evaluare pe baza căreia să poată obține o creștere salarială sau o promovare”, mai spune Raluca Dumitra.

Perspectivele care generează îngrijorare cu privire la noul an sunt, în primul rând, cele legate de stabilitatea locului de muncă (32,2%), salariul și beneficiile extrasalariale (27,9%), păstrarea unui echilibru între viața personală și cea profesională (21,9%) și, în procente mult mai mici, dezvoltarea abilităților și competențelor (6,9%) ori oportunitățile de avansare (5,6%). Cu toate acestea, 13,9% sunt foarte optimiști cu privire la anul viitor, 29,3% sunt optimiști, 25,1% au o atitudine neutră, 24,8% sunt îngrijorați, iar 6,9% foarte îngrijorați.

Românii anticipează și anumite schimbări care vor avea loc pe piața muncii începând cu anul viitor. Cea mai importantă este legată de faptul că vor angajatorii vor cere noi competențe și abilități (45,3%). 36% cred că vor avea loc restructurări și reorganizări ale companiei pentru care lucrează în prezent, 19,8% prevăd că va crește nivelul automatizării și rolul tehnologiei în munca lor de zi cu zi, 21,2% se așteaptă să apară mai multe oportunități de lucru remote, iar 14,2% vorbesc despre mai multe oportunități de mobilitate internă și internațională.

Sondajul a fost realizat în luna decembrie a acestui an, pe un eșantion de 900 de respondenți din segmentul candidaților și angajaților.

