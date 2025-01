O înregistrare video făcută publică de televiziunea centrală nord-coreeană o arată pe Kim Yo-Jong (37 de ani) în timp ce se duce la un eveniment de Anul Nou împreună cu cei doi copii ai săi, o fată de 9 ani și un băiat de 6 ani. Astfel de imagini sunt rare în Coreea de Nord, mai ales în legătură cu familia dictatorului Kim.

For the first time, Kim Yo Jong appeared with her two children at an event



At the recent New Year's concert, she accompanied her daughter and son. It's rumoured her oldest to be 9, and her youngest 6. They are the niece and nephew of #KimJongUn, the grandchildren of #KimJongIl pic.twitter.com/K0w0Q1pg4O