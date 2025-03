Fotografia surprinde o aeronavă Il-76 echipată cu un caren de antenă radar montat pe partea superioară a fuzelajului.

Pe acest caren este vizibil un triunghi alb, asemănător cu simbolurile de pe unele avioane chinezești de recunoaștere radar. 38 North subliniază că acest detaliu ar putea sugera o influență sau sprijin din partea Chinei, deși nu reprezintă o dovadă concludentă.

North Korea appears close to completing its first airborne early warning aircraft—a significant upgrade for an air force that has not seen new airborne capabilities in years. Analysis by @martyn_williams & @IlianaRagnone. https://t.co/c5admuPM1L