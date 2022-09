„Au mărit frecvenţa trenurilor. Vor mări, din ce mi-au transmis cei de la Metrorex, în perioada următoare şi vor reveni la normal pentru că, la rectificarea din luna august, au fost alocate sume inclusiv pentru Metrorex. Le-am cerut celor de la Metrorex, am aprobat în Guvern, am susţinut această cauză, dar le-am cerut celor de la Metrorex să detalieze foarte clar toate cheltuielile pe care le-au în plus faţă de ceea ce s-a aprobat iniţial. Au avut discuţii cu firma care asigură mentenanţa, că până la urmă acolo este problema”, a spus ministrul transporturilor azi în Parlament.

Întrebat când se va reveni la normal, Grindeanu a menţionat: „Este o chestiune de zile, maxim o săptămână-două până când cei de la Metrou, din ce mi-au spus, vor reveni la fluxul normal”.

Ministrul subliniat că România nu va pierde banii din PNRR pentru că Ministerul Transporturilor şi Metrorex nu şi-ar atinge angajamentele.

Metrorex a transmis vineri, 2 septembrie, că intervalele de succedare a trenurilor în stații se micşorează din nou, de data aceasta datorită banilor alocați la rectificarea bugetară, care au permis reviziile în urma cărora activitatea revine la normal.

O altă reducere a timpilor de așteptare la metrou a avut loc la jumătatea lunii august, după discuţiile cu Alstom şi după plata unor sume restante. Intervalul de succedare între trenuri a scăzut atunci la 9-10 minute, după ce, timp ce câteva săptămâni, oamenii au fost nevoiți să aștepte 10-14 minute în stații.

Problemele au apărut la mijlocul lunii iulie, când Metrorex a anunțat că unele garnituri au fost retrase din circulație. Pe 15 iulie din 82 de trenuri au mai circulat doar 43, iar timpul de așteptare a crescut.

Creșterea perioadei de așteptare în stații este pusă pe seama întârzierilor la plată către Alstom, compania care asigură mentenanța ramelor de metrou și care a decis să-și oprească serviciile, din cauza datoriilor.

