Sorina Pintea a elaborat și va pune în aplicare o strategie anti-corupție, un proiect-pilot fiind deja aplicat la Spitalul Fundeni din București.

Avem de pus în aplicare o strategie anti-corupție și am pus în aplicare un proiect-pilot la Spitalul Fundeni. În acest moment, pregătim niște indicatori să ne ajute să cuantificăm ceea ce facem. Unul dintre obiectivele strategiei este folosirea acestei sintagme de ‘pacient sub acoperire’ care să meargă, în funcție de gradul de satisfacție al pacientului de la un anumit spital, să verifice dacă cele sesizate de pacienți sunt mai mult sau mai puțin reale. Avem acel chestionar de feedback pe care îl analizăm, iar dacă vedem că scade gradul de satisfacție și crește numărul pacienților care spun că li s-a cerut șpagă, trimitem acești ‘pacienți sub acoperire

Sorina Pintea, pentru HotNews.ro.

Ministrul Sănătății a mai afirmat că deși sunt și medici cinstiți, lucrurile sunt încă „nerezolvate”.



Nu cere medicul, ci merge asistenta la pacient și spune: acesta este tariful. Sunt spitale în această țară unde medicii spun: ‘Nu este nevoie, mulțumim.’ Eu cred că nu merită acești oameni, pentru câțiva care fac asta, să fie murdăriți” Sorina Pintea

Sorina Pintea mai subliniază că „medicii spun că ministrul are ceva cu ei. Ministrul nu are nimic cu ei, are grijă de pacienți, pentru că despre asta vorbim, până la urmă. Până la urmă, trebuie să ne asumăm cu toții niște lucruri. Haideți să ne facem treaba!”

Prezentă la o dezbatere pe tema „De ce dăm șapgă” în luna mai 2019, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut o declarație surprinzătoare: „Cred că suntem un popor de infractori”.

Majoritatea medicilor nu văd cu ochi buni inițiativa ministrului. În schimb, Sorina Pintea subliniază că nu are nimic cu medicii, ci că pur și simplu, prin aceste inițiative, are grijă de pacienți.





