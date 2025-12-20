În urma impactului, doi tineri soți și-au pierdut viața. Femeia, în vârstă de 27 de ani, a decedat la fața locului, în timp ce soțul ei de 25 de ani a fost transportat de urgență la spital, unde a fost declarat decedat, în ciuda eforturilor medicilor.

Conducătorul auto responsabil de accident a fost găsit conștient și a fost preluat de echipajul SAJ. Testele au arătat că acesta nu consumase alcool. Pompierii din Detașamentul Moinești au intervenit pentru operațiunile de descarcerare și acordarea primului ajutor.

Accidentul a avut loc în cartierul Văsiești din Moinești, pe un tronson al DN2G. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina circumstanțele exacte care au dus la această tragedie rutieră. Incidentul subliniază importanța respectării regulilor de circulație și a prudenței în trafic, în special în timpul manevrelor de depășire.

