A debutat la inițiativa Lidiei Bodea

În interviul acordat Libertatea, autorul povestește despre importanța cărților scrise de români pentru cei mici, cât și despre cum genul ăsta de literatură l-a ajutat să creeze o lume mai largă decât propriile ambiții, una dedicată fundamental altora.

Cătălin Pavel este arheolog, cu studii doctorale și postdoctorale la Oxford (Hertford College), Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institutul Arheologic Albright din Ierusalim, Universitatea din Hamburg și Colegiul Noua Europă din București. A predat arheologie, artă clasică și teme arheologice în literatură în București, Cluj și Atlanta și a participat la săpături arheologice în ţară, în Germania, Franţa, Anglia, Maroc, Israel și în special în Turcia (la Milet, Gordion și, în 2005–2010, la Troia). 

În prezent, este conferenţiar universitar la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, unde coordonează doctorate și conduce săpăturile arheologice ale universităţii în Cetatea Histria. 

Meseria lui a stat drept sursă de inspirație pentru volumele premiate de nonficţiune „Arheologia iubirii: De la neanderthal la Taj Mahal” (2019) sau „Animalele care ne fac oameni: Blană, cozi și pene în arheologie” (2021), dar talentul său literar se face simțit și în romane precum „Aproape a șaptea parte din lume” (2010) și „Toate greșelile care se pot face” (2022), cât și în volumul de povestiri „Adevărul despre vacanţe (2023)”. 

Pavel și-a făcut debutul în literatura pentru copii la inițiativa Lidiei Bodea, director general al Editurii Humanitas. Datorită ei, așa cum precizează autorul, a lansat anul trecut „Muntele cu uși” (Premiul revistei Ramuri a Uniunii Scriitorilor, Cartea pentru copii a anului 2024), iar în 2025, în cadrul Gaudeamus, „Marea cu ferestre” (Humanitas Junior). 

Arheologul și scriitorul Cătălin Pavel, despre importanța literaturii pentru tineri: „Vreau o morală a bucuriei, a apropierii de animale și a încrederii în părinți imperfecți, dar iubitori”
Cătălin Pavel, arheolog

Scrisul pentru copii te vindecă de egoism

Într-un interviu pentru Libertatea, scriitorul mărturisește că scrisul pentru copii îți aduce aminte să încetezi să mai vorbești despre problemele tale. „Să creezi o lume care este mult mai largă decît micile tale ambiții și înfrângeri, o lume care este fundamental dedicată altora”, după cum adaugă.

„Marea cu ferestre” este un bun exemplu în acest sens, o lectură care-i poartă pe copii într-o lume plină de elemente fantastice și personaje diverse, îmbogățită cu ilustrații superbe realizate de Oana Ispir. Sara și tatăl ei pornesc într-o aventură pe Dunăre, doar că lucrurile ajung rapid să se desprindă de tărâmul realității și migrează spre o împărăție subacvatică extrem de interesantă. 

Sara va ajunge într-o librărie de unde va cumpăra cărți pentru biblioteca de pe un submarin, va inventa o limbă întreagă pentru a explica doar câteva cuvinte și va lega o prietenie cu o caracatiţă numită Ananas. 

„Oamenii mari își spun mereu unul altuia, cu regret: «Trece vacanţa și n-am făcut nimic…». Asta după ce tot restul anului au zis în gura mare: «Abia aștept să vină vacanţa, să nu fac nimic!». În aventura asta însă, lucrurile stau cu totul altfel”, apare notat în prezentarea cărții, ceea ce ne poate da de gândit la cât de prezenți suntem în viețile noastre, dar și la cât de multă imaginație există în universul copilăriei.

Cititorii vor descoperi în paginile cărții valori despre prietenie, curaj sau familie, dar autorul vorbește despre cum detestă literatura didacticistă și despre cum speră că nu există nici o lecție în cărțile sale pentru copii. 

„Ce vreau de la copilul care citește este să chicotească, să râdă și să se foiască în patul confortabil. Vreau să fie surprins de ceea ce se întâmplă, realmente surprins, inclusiv că lecția pe care o bănuia apropiindu-se, despre cum trebuie să fii cuminte și să-ți asculți părinții și să spui adevărul, este complet absentă sau înlocuită ocazional de o contralecție”, explică el.

Am vorbit cu Pavel despre importanța istoriei și a cărților scrise de români pentru copiii români, cât și despre beneficiile literaturii pentru cei mici. 

„Literatura bună pentru copii are un conținut sporit de umanitate și un efect imediat. Este supa aia caldă pe care i-o dai omului care vine de pe munte leșinat. Cred că orice scriitor de romane pentru adulți trebuie să nu uite că literatura trebuie să fie așa: simplă, emoționantă”, precizează scriitorul.

Arheologul și scriitorul Cătălin Pavel, despre importanța literaturii pentru tineri: „Vreau o morală a bucuriei, a apropierii de animale și a încrederii în părinți imperfecți, dar iubitori”

„Literatura bună pentru copii are un conținut sporit de umanitate”

Libertatea: Cătălin, la bază ești arheolog, dar și scriitor – unde se împacă cele două meserii și unde se despart, dar mai ales cum a apărut fiecare în viața ta?
Cătălin Pavel: Îmi dau seama că nu sunt două meserii serioase, dar pentru mine astea două lucruri sunt Polul Nord și Polul Sud, lingura și furculița, Bugs și Bunny. Cea mai mare parte din viața mea se petrece în una din lumile astea două, cu acompaniament muzical, evident. Principalul lucru care le deosebește este că arheologia este o meserie de grup, care se face numai și numai în echipă, în vreme ce literatura se face numai și numai de capul tău. 

Ce au în comun este o nepăsare aproape totală față de rosturile financiare ale lumii reale. Scrisul este mult mai vechi la mine și e normal să fie așa, pentru că literatura e universală, ai nevoie de o foaie, de un creion și de ochii deschiși, în vreme ce arheologia e o meserie destul de exotică, ce nu se poate practica decât într-un context instituțional, cu echipamente numeroase, unele, e adevărat, de o simplitate biblică, de exemplu lopata, dar altele ceva mai măiestre, ca un GPS rover.

– Ai spus la un moment dat într-un interviu – „Eu cred că arheologul are o dublă datorie. Una față de cercurile academice, care presupune publicația științifică exhaustivă a rezultatelor cercetării sale, și o a doua datorie, aceea de a vorbi relaxat cu societatea civilă, cu nespecialiștii, cu oamenii educați care nu au timp și toleranță pentru limba de lemn și aroganța specialistului” – apropo de cea de-a doua datorie, poți explica și cu ce te ocupi mai exact?
Arheologul se ocupă cu cercetarea societăților umane din trecut pe baza ruinelor, fragmentelor, așchiilor materiale care au rămas în urma lor. Dacă pui accentul pe textele vechi scrise de acei oameni, atunci te apropii mai mult de definiția tradițională a istoricului. 

În cel mai recent proiect al meu, desfășurat în ultimii cinci ani, lucrând la Histria cu studenții mei de la Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității Ovidius din Constanța, am cercetat ziduri romane de calcar și șist de trei metri grosime, mărgele de aur bizantine, vase pentru parfum, un mormânt din lespezi uriașe de piatră, un fragment de cupă cu Tezeu și Minotaurul și altele. Asemenea descoperiri stau la baza publicațiilor mele arheologice. Cele literare, bineînțeles, au alt combustibil și alte resorturi.

– Ai aflat că ai nevoie să scrii literatură pentru copii abia când te-ai apucat să faci asta, așa cum ai menționat la un moment dat. Ce înseamnă mai exact această nevoie și ce scop sau beneficiu ți-a dat pe parcurs?
Nu aș fi ajuns să scriu literatură pentru copii dacă nu mi-ar fi propus-o, cu o intuiție de alchimist, Lidia Bodea, director general al Editurii Humanitas, datorită căreia au apărut anul trecut Muntele cu uși și acum, la Gaudeamus, Marea cu ferestre. Îi sunt foarte recunoscător! Literatura bună pentru copii are un conținut sporit de umanitate și un efect imediat. Este supa aia caldă pe care i-o dai omului care vine de pe munte leșinat. Cred că orice scriitor de romane pentru adulți trebuie să nu uite că literatura trebuie să fie așa: simplă, emoționantă. Dar ce-ți amintește cu adevărat scrisul pentru copii este să încetezi să mai vorbești despre problemele tale. Să creezi o lume care este mult mai largă decât micile tale ambiții și înfrângeri, o lume care este fundamental dedicată altora.

„Singurul lucru important este ca micul cititor să aibă emoția pură a aventurii”

– În „Marea cu Ferestre” am descoperit o aventură colorată, plină de curiozități și personaje fantastice. Cum ai descrie povestea pe care ai scris-o, ce ai spune despre ea celor care sunt curioși să afle?
Eu îmi vînd foarte prost cărțile și nu aș risca să fac acum, descriind-o, un mare deserviciu acestei cărți. Din fericire, cartea mea nu este subiect obligatoriu la școală, deci nimeni nu trebuie să știe nimic despre ea. Evident, cînd eram copil, am fost fascinat de „20.000 de leghe sub mări” a lui Jules Verne. Am recitit-o și ca adult, căutînd liniște. „Marea cu ferestre” este un omagiu pontic adus acelei cărți.

– Tot aici am descoperit lecții despre diversitate, răbdare, prietenie, familie. Tu ce teme sau valori ai avut în minte când ai scris povestea și ce speri să rămână cu cei mici după ce o citesc?
Detest literatura didacticistă și sper că nu există nici o lecție în cărțile mele pentru copii. Nimic din ceea ce am scris în cele două volume cu aventuri ale Sarei nu pleacă de la calculul de a bifa anumite învățăminte sau de a puncta anumite valori care trebuie „însușite” de către „utilizatorul” cărții. Ce vreau de la copilul care citește este să chicotească și să râdă și să se foiască în patul confortabil. Vreau să fie surprins de ceea ce se întîmplă, realmente surprins, inclusiv de faptul că lecția pe care o bănuia apropiindu-se, despre cum trebuie să fii cuminte și să-ți asculți părinții și să spui adevărul, este complet absentă sau înlocuită ocazional de o contra-lecție. 

Literatura pentru copii are doar obligația să te țină cu sufletul la gură, nu să moralizeze. Nu îți trebuie o viață ca să ajungi să urăști clișeele; copiii deja le simt și mor de plictiseală cînd dau peste ele. Caracterele nu se formează printr-o supradoză de lozinci. Deci eu vreau o morală a bucuriei și a apropierii de animale și a încrederii în părinți imperfecți, dar iubitori.

– Cât de important e pentru tine să introduci istoria și arheologia în viața copiilor, chiar și indirect?
Eu nu am nici un plan diabolic să îi învăț pe copii istorie sau arheologie, sau să introduc pe nesimțite anumite noțiuni, sau să îi fac să rețină fără efort cîteva date de domnie. Absolut deloc! Dacă ici-colo apar referințe caraghioase la istorie, asta se întîmplă pentru că orice scriitor trebuie să scrie cu ceea ce este, cu carnea și cu oasele lui, cu care are o familiaritate adevărată, nu cu diverse cojoace de împrumut. Pentru mine singurul lucru important este ca micul cititor să aibă emoția pură a aventurii, a frumuseții unei întâmplări din cuvinte, și deci să vrea să citească toată viața lui.

– Apropo de asta, mulți copii percep istoria ca pe un subiect complicat sau plictisitor. În cartea ta, „Elefantul lui Carol cel Mare”, explici pe înțelesul tuturor de ce învățăm istoria și-i înveți pe tineri gândirea critică. Cum vezi rolul istoriei în formarea unui copil astăzi și ce ți se pare esențial ca ei să înțeleagă din felul în care ne raportăm la trecut?
„Marea cu ferestre” este literatură pentru copii mai mici, să zicem, 8-13 ani. Eseul „Elefantul lui Carol cel Mare” (ed. ART, 2025) este, l-am numit eu, „un anti-manual de istorie” pentru, aproximativ, 14-20 de ani. Să zic de la început că, spre totala mea surprindere, mulți adulți au citit ambele cărți și s-au ostenit să-mi spună că le-a prins bine. 

Da, „Elefantul lui Carol cel Mare” chiar este o carte care își propune să lămurească cum ne raportăm la studiul istoriei și, deși am făcut diverse tumbe ca să păcălesc clientul, acolo există un schelet explicit didactic. Eu cred că istoria este un imens rezervor de tragedii și de poante, de frumusețe și de haos, mai interesant decît orice ecran. E vorba, în fond, de tot, absolut tot ce au făcut oamenii pînă acum pe acest pămînt.

„Scriitorul român are un acces privilegiat la inima și la mintea copilului român”

– Mi-a plăcut foarte tare când ai spus: „E minunat să avem traduceri din literatura universală pentru copii, dar e grozav să le dăm și ceva scris de oameni copilăriți aici, crescuți aici, întorși aici, pentru că cine scrie în română oferă, cred, copiilor români un aer mai sănătos sau un aer necesar.” Îmi poți spune de ce crezi asta și cum îi ajută poveștile românilor pe micii cetățeni?
Am impresia că literatura pentru copii publicată azi în România este, în mod covârșitor, de import. Este normal ca, într-o țară ca a noastră, traducerile să domine, dar de la un punct încolo, asta poate deveni toxic. În primul rând, este nejustificat: înțeleg că la noi se produc mai greu lucrări de top de astronomie sau de medicină, sau chiar din științele socioumane. Dar chiar povestitorii noștri nu se mai pot compara cu cutare vedetă de peste ocean care a decis să scrie și o carte pentru copii? În al doilea rând, în cazul tuturor acestor cărți, între scriitor și copil se interpune cineva – traducătorul. 

Multe traduceri din România sunt catastrofale – verific din când în când câte o pagină la întâmplare și găsesc 5-6 greșeli. Unele, bineînțeles, sunt excepțional de bune. Ideea este totuși că o bună parte din traducători – mai ales că azi mulți sunt traducători de ocazie – nu au același instinct pentru limbă cum au scriitorii înșiși. O traducere a unei cărți pentru copii pleacă de la bun început cu acest bemol. 

În fine, și cel mai important, scriitorul român are un acces privilegiat la inima și la mintea copilului român. Nu este meritul lui, dar asta nu înseamnă că nu are acest acces. Orice nutriționist îți zice să mănânci legume de sezon, alea care s-au făcut în anotimpul ăla, și care sunt proaspete. Sigur că poți să mănânci tot anul broccoli congelat, dacă asta e pasiunea ta. Acum, nu sunt nici eu prea mândru că m-am comparat cu o legumă de sezon, dar ideea e că scriitorul român știe niște chestii despre mediul și limba ta cu care poate face giumbușlucuri superioare. 

Evident, nu țin ca literatura pentru copii scrisă de români să fie despre opinci și ii, despre Ștefan cel Mare și Munții Carpați. Nu are decât să se desfășoare în Zimbabwe! Totuși, dacă e scrisă în română de un român, va avea ceva hrănitor în plus.

– Și, în final, mi-ar plăcea să știu cum și când scrii. Ai vreun ritual, o rutină sau un tabiet anume? E vreo diferență în stilul tău de lucru între cărțile pentru adulți și cărțile pentru cei mici?
Când scriu așa-zisa literatură serioasă, scriu greu, „agonizant”, cum lejer se zice. Cărțile pentru copii le-am scris însă repede și am fost foarte fericit. Suspect, nu? Știm cu toții că dacă nu suferi și nu strângi din dinți, se cheamă că nu muncești cu adevărat. Dar eu mă bucur că, fie și așa târziu în viață, am găsit, în sfârșit, o provincie a literaturii în care să mă simt ca ursul în bârlog. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Unica.ro
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.RO
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Parteneri
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Libertateapentrufemei.ro
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Parteneri
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
Fanatik.ro
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
Stiri Mondene 13:00
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Parteneri
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax.ro
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
KanalD.ro
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”

Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Parteneri
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
Gigi Becali, discurs uluitor după FCSB – Rapid 2-1: „Am distrus toată șandramaua giuleșteană! I-am spulberat, i-am făcut țăndări”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, discurs uluitor după FCSB – Rapid 2-1: „Am distrus toată șandramaua giuleșteană! I-am spulberat, i-am făcut țăndări”. Exclusiv
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online