Această modificare va afecta și punctul de amendă, care reprezintă 5% din salariul minim brut. În prezent, un punct de amendă este 202,5 lei, dar începând cu 1 iulie 2026, va ajunge la 216,2 lei.

Clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi ajustate astfel:

Clasa I: 432,50 – 648,75 lei

Clasa a II-a: 865,00 – 1.081,25 lei

Clasa a III-a: 1.297,50 – 1.730 lei

Clasa a IV-a: 1.946,25 – 4.325 lei

Clasa a V-a (pentru persoane juridice): 4.541,25 – 21.625 lei



În România, peste 831.000 de salariați beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată, reprezentând 14,6% din numărul total de salariați activi. De majorarea salariului minim la 4.325 de lei vor beneficia aproximativ 1,75 milioane de salariați.

Aceste modificări legislative vor avea un impact semnificativ atât asupra veniturilor angajaților, cât și asupra bugetelor companiilor și ale statului.

