Informația este cerută tot mai des de persoane pasionate de astrologie, interesate să-și afle ascendentul sau să-și completeze astrograma.

Potrivit conducerii unității medicale, personalul administrativ de la Spitalul Județean din Suceava s-a confruntat în ultima perioadă cu un val de solicitări din partea cetățenilor care s-au născut în spital și care cer aceste informații, deși ele nu au caracter medical. Din acest motiv, spitalul a decis să propună introducerea unui tarif distinct pentru acest serviciu, prevăzut la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”.

„Se va achita de persoanele care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”, se arată în documentația care stă la baza proiectului de hotărâre.

Conform propunerii, cei care solicită aceste informații pentru scopuri astrologice, „eliberare document ce atestă ora nașterii”, vor fi obligați să achite suma de 100 de lei.

Măsura nu este încă în vigoare. Pentru a putea fi aplicată, taxa trebuie aprobată prin vot de plenul Consiliului Județean Suceava. Proiectul de hotărâre se află pe ordinea de zi a ședinței CJ programate pentru 23 decembrie.

