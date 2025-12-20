Adrian Cioroianu pare că ar fi început un nou capitol în viața personală, la ceva timp după divorțul discret de actrița Daniela Nane. Acesta a fost surprins recent în compania noii sale partenere, la un eveniment din București, mai exact la petrecerea de Crăciun a clinicii pentru care ea lucrează.

Mihai Albu i-a dat de gol

Mihai Albu a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la un eveniment la care a participat și Adrian Cioroianu, fotografiile surprinzându-l pe acesta alături de o femeie elegantă, despre care se spune că îi este parteneră de viață. Este vorba despre Andrada Bogdan, un medic cardiolog apreciat, care profesează în cadrul unei clinici private din Capitală.

Cei doi au apărut relaxați și zâmbitori, iar prezența lor împreună a alimentat speculațiile potrivit cărora Adrian Cioroianu și-ar fi refăcut viața sentimentală, după separarea de Daniela Nane. Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat public legătura, imaginile vorbesc de la sine și lasă impresia unui nou început, asumat și discret.

O poveste de dragoste ținută departe de ochii publicului

Adrian Cioroianu a fost mult timp în atenția presei din cauza divorțului de Daniela Nane. Cei doi au fost căsătoriți timp de opt ani, însă despărțirea lor a fost ținută departe de luminile reflectoarelor. Separarea a devenit publică abia în momentul în care actrița a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de tenorul Octavian Ene, un episod care a stârnit numeroase reacții în spațiul public.

Schimbări și pe planul sentimental al Danielei Nane

Între timp, relația Danielei Nane cu tânărul tenor a ajuns la final, semn că și în viața ei s-au produs schimbări importante. Atât actrița, cât și fostul ei soț par să fi ales discreția atunci când vine vorba despre viața personală, preferând să nu ofere declarații oficiale despre noile începuturi.

Cine este Adrian Cioroianu

Născut în urmă cu 57 de ani, la Craiova, Adrian Cioroianu este unul dintre oamenii politici de referință ai României. Adrian Cioroianu a avut parte de o ascensiune profesională fulminantă, de la membru PNL la senator, vicepreședinte ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa) în Parlamentul European și ministru al Afacerilor Externe al României. Adrian Cioroianu a fost ambasadorul României la UNESCO, de peste trei decenii este profesor la Facultatea de Istorie, iar din anul 2021 este directorul Bibliotecii Naționale a României.

