Produsul tradițional cu gust picant din Buzău a fost declarat cel mai bun produs din carne din România, fiind apreciat pentru autenticitate și savoare, scrie AgroTV.

Clasamentul TasteAtlas ia în considerare evaluările consumatorilor care gustă, compară și aleg preparatele autentice.

Babicul de Buzău nu s-a remarcat doar la nivel național. Platforma TasteAtlas l-a clasat pe locul 2 în sud-estul Europei și pe locul 17 în topul celor mai bune produse de carne din lume.

Vestea succesului a fost confirmată și de Slow Food Buzău, printr-un comunicat oficial.

„Acest clasament este bazat pe evaluările consumatorilor – oameni care gustă, compară și aleg autenticitatea. (…) Și pentru a duce mai departe această recunoaștere, suntem bucuroși să anunțăm un parteneriat între Slow Food Buzău și TasteAtlas, dedicat promovării patrimoniului gastronomic al Buzăului. Vom sprijini TasteAtlas în listarea preparatelor tradiționale, a rețetelor autentice și a produselor locale care definesc identitatea culinară a Buzăului”, se arată în comunicatul de presă.

TasteAtlas funcționează ca o „hartă globală a gusturilor”, adunând clasamente, ratinguri și recenzii pentru mâncăruri, produse și bucătării naționale. Recent au fost desemnate cele mai bune mâncăruri și bucătării din 2025.

Evaluările vin din voturile utilizatorilor, recenzii ale criticilor culinari și surse gastronomice de prestigiu.

Platforma publică frecvent topuri europene și mondiale pentru mâncăruri, produse tradiționale și bucătării.

Potrivit TasteAtlas, babicul buzoian este „un salam tradițional, un cârnat crud-uscat, originar din județul Buzău”.

Clasamentul complet pentru România include 86 de produse. Pe locul 2 se află binecunoscutul salam de Sibiu, urmat de papanași pe locul 3. Topul este continuat de tochitura moldovenească și sarmale, iar cârnații de Pleșcoi ocupă locul 10.

