Soția lui Daniel Onoriu a dat noi detalii despre starea pilotului, internat în spital. „Are o privire… nu fixă. A deschis ochii”

„În momentul de față este un pacient staționar stabil. Adică, nu e nici mai rău, nici mai bine. De câteva zile i s-au redus sedativele și, dacă pot spune, e foarte puțin conștient”, a spus Isabela Onoriu într-o emisiune TV, citat de Spynews.

„Are o privire… nu fixă. Adică, nu s-a uitat la mine, dar când i-a spus doamna asistentă că am venit eu, am vorbit mai tare. A deschis ochii mai mult. Are mici reacții. Adică, își mișcă o mână, un picior.”, a mai spus ea.

„Șanse sunt. Eu cred în continuare că sunt șanse să își revină, dar nici nu gândesc altceva. El o să-și revină, o să fie bine. Dar la ce are, la ce a avut, că acum e mai bine decât problemele de la început, eu cred că o să fie bine.”

„Nici nu accept altceva! Recuperarea este de durată, cu pași mici. Nu o să ne trezim peste noapte că Daniel s-a ridicat din pat și merge. O să fie cu pași mici, dar e spre bine, cu ajutorul lui Dumnezeu”.

