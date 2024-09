Nu mai puțin de 400 de polițiști, luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale şi jandarmi au împânzit orașul Pantelimon pentru a menține ordinea și liniștea publică după scandalul cu topoare, săbii, furci și bâte între două familii.

„Ancheta este în curs de desfăşurare. Urmează să se stabilească încadrarea juridică şi sunt convins că una dintre infracţiuni este tulburarea liniştii publice. Cred că una dintre părţi va fi cercetată şi pentru infracţiunea de tentativă de omor”, a spus Ion Vulpoiu, avocatul uneia dintre familii.

Cele două familii au lucruri de împărțit de mai mult timp, iar sâmbătă dimineață au încercat, din nou, să-și regleze conturile. Din păcate, a rezultat o bătaie cruntă. La ora 10.30, clanul Carabină a descins cu furci, topoare şi bâte peste rivalii lui.

Au luat cu asalt Spitalul Sfântul Pantelimon

O mașină a fost distrusă aproape în totalitate. Unul dintre scandalagii a încercat chiar să-i calce pe oponenții săi. Cinci persoane au ajuns în stare gravă la Spitalele Floreasca și Sfântul Pantelimon. Mai multe mașini care era parcate în zona conflictului au suferit daune.

„Polițiștii IPJ Ilfov au fost sesizați prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că pe o stradă din localitatea Pantelimon a izbucnit un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au găsit doar o parte din persoane, aceste fiind conduse la sediul secției de poliţie pentru efectuarea de verificări şi de audieri. În cauză s-a constituit un dosar penal în care se efectuează cercetări”, a spus comisar şef Eremia Marian.

La 45 de minute distanţă de la bătaia cruntă din stradă, scandalagiii au luat cu asalt Spitalul Sfântul Pantelimon. Înarmaţi cu furci şi bâte, au început să-şi caute rivalii luaţi cu ambulanţele din Pantelimon.

„Sunt foarte speriați colegii mei în momentul de față, vă dați seama cum e și normal și pacienții care erau în unitate în curs de investigații la momentul respectiv la fel, s-au speriat foarte rău, au declarat că efectiv au sărit de pe paturi și au fugit și au încercat să se ascundă pe unde au reușit”, a spus Fiorella Mitoiu, medic șef UPU-SMURD la Spitalul Sf. Pantelimon.

Dosar penal pentru tentativă de omor

Primii care au plecat au fost agresorii, iar polițiștii nu i-au mai întâlnit în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), unde s-a petrecut tot.

„Imediat după incident au părăsit unitatea spitalicească, iar în acest moment colegii mei din mai multe subunități de poliție desfășoară activități de identificare a acestora”, a spus Cătălina Toma, de la Poliția Capitalei.

Procurorii din Ilfov au deschis dosar penal pentru tentativă de omor.

„Trei persoane au fost depistate imediat, iar ulterior am depus activități și desfășurăm activități sub coordonarea procurorului de caz. Până în prezent am identificat cea mai mare parte din persoanele implicate“””, a spus comisarul-șef Mugurel Florea.

