Israelul a anunţat, duminică, că rebeli houthi din Yemen au capturat o navă cargo deţinută de britanici şi operată de japonezi în sudul Mării Roşii, descriind incidentul drept un „act de terorism iranian”, cu consecinţe asupra securităţii maritime internaţionale. Rebelii houthi, aliați ai Iranului, au afirmat că au capturat o navă în zona respectivă, dar au descris-o ca fiind israeliană.

Ulterior, MAE a transmis că la bordul navei s-ar afla și un marinar român, iar soția acestuia a confirmat informația pentru Antena 3. „Este singurul român de pe navă. Nu am nicio informaţie, nu ştiu absolut nimic de el”, a spus femeia pentru sursa citată.

„El mi-a spus că mă sună duminică după-amiază. Mi s-a părut ciudat că nu sună, pentru că el respectă un program, avem orele noastre în care vorbim. Nu a sunat, am așteptat seara, iar eu verific nava pe MarineTraffic, un site unde se pot verifica navele și am văzut că nu mai are semnal de 26 de ore nava, ceea ce este ciudat, întrucât Canalul Suez, fiind foarte mic, are semnal de la antene apropiate. Am avut un instinct să caut nava pe Google, iar primul lucru pe care l-am văzut a fost o știre externă în legătură cu nava. Am aflat de pe internet”, a mai declarat ea.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN AFRICA. De la Iordache cu „altă întrebare”, la Iohannis cu „nicio întrebare”. Președintele României s-a asigurat că, la primirea care a avut loc azi la președintele din Capul Verde, presa nu va pune întrebări

Soția românului spune că a sunat la autorități pentru a afla mai multe informații, dar „fără succes”.

„De atunci, de aseară, am încercat să sun la MAE, am vorbit cu cineva de la MAI, am vorbit cu Interpolul, care m-a îndrumat tot către MAE. Am încercat să sun şi azi-dimineaţă, din nou fără succes, iar azi intenţionez să mă duc la Bucureşti fizic, atât la Ambasada Yemenului din Bucureşti, cât şi la MAE”, a spus ea.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a afirmat despre marinarul român aflat la bordul navei capturate de către miliţiile Houthi în Yemen că are 29 de ani, este electrician şi a fost contact să meargă pe această navă printr-o firmă din Bulgaria, potrivit News.ro.

Urmărește-ne pe Google News