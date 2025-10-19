Spitalul CF Constanța, datorii record la bugetul de stat

În total, 511 instituții apar pe lista rușinii, multe dintre ele din județul Constanța. Printre ele se află și Spitalul Clinic de Căi Ferate Constanța, care figurează cu o datorie uriașă de peste 17 milioane de lei, scrie Replica Online.

Potrivit datelor publicate de ANAF, Spitalul CF Constanța, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrează unele dintre cele mai mari restanțe din țară. Datoria totală depășește 17 milioane de lei, sumă care reflectă dificultățile cronice de finanțare cu care se confruntă unitatea medicală.

„Lipsa finanțării a atins cote critice, iar rezultatul nepăsării se vede în cifrele financiare. S-a ajuns la fundul sacului, iar datoriile la furnizori, dar și la stat, cresc de la o zi la alta”, notează publicația Replica Online, care a analizat documentul.

Problemele financiare ale spitalului nu sunt noi. În ultimii ani, unitatea medicală a apărut constant în evidențele ANAF cu restanțe semnificative, semn că lipsa fondurilor și managementul deficitar continuă să afecteze grav activitatea.

Alte instituții din Constanța aflate pe „Lista rușinii”

Spitalul CF nu este singura instituție publică din județul Constanța cu datorii la stat. Pe lista ANAF se regăsesc și alte entități locale, cu restanțe mai mici, dar totuși semnificative:

Penitenciarul Spital Poarta Albă – 56.276 lei

Serviciul Public de Gospodărie Comunală și Prestări Costinești – 411.544 lei

Direcția de Sport și Cultură Mangalia – 552.939 lei

Comuna Crucea – 264.498 lei

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța – 68.330 lei

Club Sportiv „Victoria” Cumpăna – 181.688 lei

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar – 206.066 lei

Serviciul Local de Salubrizare Nicolae Bălcescu – 94.932 lei

Comuna Ciobanu – 78.313 lei

Comuna Mereni – 93.461 lei

Aceste instituții fac parte dintr-o listă mai amplă de entități publice care, potrivit ANAF, nu și-au achitat obligațiile fiscale până la termenul limită.

ANAF mizează pe prevenție

Pentru a încuraja achitarea datoriilor, ANAF a anunțat că, începând cu noiembrie 2025, va trimite notificări oficiale către toate instituțiile și autoritățile publice cu restanțe. Scopul acestor notificări este de a informa instituțiile despre sumele restante, de a le îndruma către conformarea la plată și de a prezenta posibilitățile de accesare a facilităților fiscale, în condițiile legii.

Reprezentanții ANAF au transmis că publicarea listei nu are doar un rol de sancțiune morală, ci și unul preventiv: presiunea publică și transparența ar trebui să grăbească plata datoriilor și să descurajeze acumularea altora noi.

Cu datorii de peste 17 milioane de lei, Spitalul CF Constanța este una dintre instituțiile publice cu cele mai mari restanțe din țară.

