„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații. Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate. La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei”, se arată în comunicat.

Luna viitoare, ANAF va trimite notificări tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe. „Neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate”, a precizat Fiscul.

Cei mai mari datornici sunt:

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – 136.532.148 de lei

I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” BUCUREȘTI – 87.034.138 de lei

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – 29.137.233 de lei

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța – 17.714.575 de lei

Orașul Făgăraș – 15.951.861 de lei

Lista integrală a datornicilor este mai jos:

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE