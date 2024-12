Autorităţile oraşului Malibu au declarat iniţial că incendiul se afla la aproximativ 4,8 kilometri nord de Pacific Coast Highway (PCH) – un drum emblematic de-a lungul Oceanului Pacific, cunoscut pentru priveliştile sale uimitoare – dar s-a extins rapid spre sud, sărind peste șosea în zona Malibu Pier.

Malibu is on fire! Santa Ana winds accelerated the #FranklinFire overnight, causing the closure of the Malibu canyon and the evacuation of residents from their multi-million dollar homes. pic.twitter.com/UI5gbqaiqU