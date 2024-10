Primul autoturism pus pe site-ul ANABI este un BMW 730 LD, anul fabricației 2015, iar capacitatea cilindrică este de 2.993 cmc. Vehiculul, care are transmisie automată, este de culoare alb și este înmatriculat. Sursa citată a precizat că mașina figurează cu daune în luna mai a anului 2016 – „«părţi exterioare ale caroseriei»; ianuarie 2017 – «neclasificat»; aprilie 2017- «părţi exterioare ale caroseriei şi iluminat exterior – spate/bară de protecţie, spate stânga bară de protecţie»”

De asemenea, capota are puncte de vopsea sărită, ornament oglindă lateral dreapta față desprins, jante cu zgârieturi, bară față desprinsă, partea frontală cu zgârieturi, fisuri și vopsea sărită, praguri laterale cu zgârieturi, portierele spate cu zgârieturi și urme de vopsea sărită, bara spate cu urme de vopsea sărită și zgârieturi de dimensiuni circa 1 cm în diametru.

Bolidul a fost evaluat la puțin peste 16.000 de euro.

Mercedes Benz, evaluat la peste 173.000 de euro

Un alt BMW figurează, de asemenea, pe lista mașinilor confiscate. Este vorba despre un vehicul de tipul M850I XDRIVE, care ar valora peste 85.000 de euro. Mașina a fost fabricată în anul 2019 și are capacitatea cilindrică de 4395 cmc. Transmisia este automată, benzină, iar culoarea este albastru.

BMW-ul acesta are mici defecte, precum cauciuc dreapta față ciupit, caroseria cu mici zgârieturi, bara față zgâriată, janta față dreapta și janta dreapta spate zgâriate, janta față stânga lovită.

Totuși, conform sursei citate, mijlocul de transport nu a suferit avarii.

ANABI a confiscat și un Mercedes Benz Tipul AMG G 63, anul fabricației 2019, cu capacitate cilindrică 3982 cmc. Transmisia este automată, benzină, iar vehiculul este de culoare negru.

Acest Mercedes Benz, care are doar 111.984 km, a fost evaluat la 173.100 de euro. Deși nu a suferit avarii, mașina prezintă defecte, precum parbriz crăpat, janta față dreapta zgâriată, capac roată de rezervă zgâriat, portiera dreaptă spate lovită.

Alte două vehicule de lux

Un alt bolid care a ajuns în posesia ANABI este Lamborghini Urus. Mașina a fost fabricată în urmă cu patru ani, are capacitatea cilindrică de 3996 cmc, transmisie automată și are sursa de energie benzină.

Lamborghiniul este negru, are doar 18.909 km și a fost evaluat la peste 270.000 de euro. Și această mașină are mici defecte, precum zgârietură portiera dreapta spate, zgârietură portieră dreapta față, caroserie cu mici zgârieturi și lovitura bară față.

Un alt model de Lamborghini este cel Hurcan, care a fost evaluat la peste 240.000 de euro. Fabricată în anul 2018, mașina are transmisie automată, iar motorul are o capacitate cilindrică de 5204 cmc. Vehiculul are peste 27.800 de kilometri și prezintă defecte, cum ar fi parbriz crăpat, lunetă zgâriată, aripa stânga spate zgâriată și bara față stânga cu vopseaua sărită.

Lista celor șase vehicule confiscate ia sfârșit cu un Porsche Cayenne din anul 2011. Evaluat la puțin peste 11.000 de euro, mașina are transmisie automată, iar motorul are capacitatea cilindrică de 2967 cmc.

Are asigurare RCA valabilă, însă a fost implicată în două incidente și prezintă defecte.

