„Eu voi încerca să dau niște lămuriri, dar nu vă așteptați să facem lumină în acest dosar azi. Este un dosar aflat pe rolul instanțelor, în curs de soluționare. Eu am fost în Piața Victoriei atunci, am văzut cu ochii mei alături de colegi, de prieteni. Voi încerca cât se poate de omenește posibil să dau la o parte latura emoțională și să ma refer la chestiuni factuale”, a spus Stelian Ion în cadrul unui conferințe de presă, organizată la o zi după ce Klaus Iohannis i-a cerut lămuriri cu privire la clasarea dosarului 10 august.

„Este important să așteptăm motivarea”

„Este important să așteptăm motivarea încheierii de respingere a cererii de redeschidere a dosarului. Până nu vedem motivarea, nu putem avea o imagine de ansamblu asupra a ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere procedural. Așadar, solicitarea mea pentru toată lumea este să avem răbdare să vedem aceea motivare.”, a mai precizat Stelian Ion.

Cert este că Dosarul 10 august nu se termină aici, nu s-a pus punct. Din aceea cauză aflată în cercetare la DIICOT s-a disjuns o parte către secția parchetelor militare și aceea parte își va urma cursul. Va trebui să se continue ancheta în aceea parte referitoare la interacțiunile jandarmilor subordonați, interacțiunile directe cu manifestanții. Stelian Ion:

Potrivit ministrului Justiţiei, plângerea împotriva soluţiei de clasare poate fi făcută în termen de 20 de zile, iar ordonanţa de clasare nu a fost comunicată tuturor persoanelor din dosar.



„Ordonanța de clasarea nu a fost comunicată decât unui număr de 16 persoane, în condițiile în care peste 700 de persoane vătămate au făcut plângeri penale. Așadar dacă e să ne uităm pe lege vom vedea că ordonanța de clasare trebuie comunicată persoanelor care formulat sesizări, suspecților. După comunicare aceste persoane au dreptul să depună plângeri împotriva acestor ordonanțe de clasare, plângeri care sunt soluționate de procurorul ierarhic superior, în cazul în care soluționarea nu este pozitivă se poate merge mai departe către judecătorul de cameră preliminară care va da o soluție. Plângerea împotriva ordonanței de clasare se poate face în 20 de zile.”, a mai subliniat ministrul.



Ministrul a explicat rolul ministerului în acest caz.

„Potrivit legii, ministrul Justiţiei nu poate interveni, ar fi foarte grav să se întâmple aşa. Sau să intre în dosare aflate în curs de soluţionare sau în urmărirea penală. Dacă e vreo aşteptare din partea cuiva să intervină ministrul Justiţiei, nu se poate întâmpla şi e bine că e aşa, altfel am avea o reîntoarcere în nişte vremuri pe care nu ni le amintim cu plăcere. Răspunsurile trebuie să vină din partea sistemului judiciar. Reamintesc că ieri am participat la şedinţă a CSM, am ridicat problema de a veni sistemul judiciar cu un răspuns faţă de situaţia creată. O solicitare să primim un astfel de răspuns a fost admisă de CSM. Răspunsurile trebuie să vină din acea zonă”, a mai punctat Stelian Ion.

„Prematur să vorbim despre CEDO”



„La acest moment, mi se pare prematur să vorbim despre CEDO. Eu îmi doresc să avem lumină în acest dosar în România, nu la CEDO. De prea multe ori am primit condamnări la CEDO. Îmi doresc să găsim rezolvare în sistemul judiciar din România. Potrivit legii, în momentul în care apar elemente noi, fapte noi, se poate redeschide dosarul. O parte din dosar va fi cercetat în continuare de către organele de anchetă”, a mai transmis Stelian Ion.

Întrebat dacă va sesiza Inspecția Judiciară, ministrul a precizat că:

„Știți care este avantajul meu este că nu am visat, nu am ținut morțiș să fiu ministru, nu răspund la dorințe și solicitări din partea nimănui, iar când voi avea datele concrete și mi se va releva faptul că în această zonă de anchetă penală au existat probleme legate de abateri disciplinare nu voi ezita să formulez sesizare la Inspecția Judiciară. Este un atribut pe care îl am de la lege”, a mai spus Stelian Ion.

