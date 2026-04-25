Femeia era la muncă, în trafic, când soțul i-a tăiat calea cu BMW-ul

Incidentul pentru care bărbatul a ajuns în fața instanței s-a petrecut pe 12 iulie 2021, în jurul prânzului. Femeia lucra ca livrator pentru un restaurant din localitate și se afla la volanul unei mașini, în timpul programului.

Potrivit anchetatorilor, soțul ei i-ar fi tăiat calea cu BMW-ul pe care îl conducea și ar fi obligat-o să oprească brusc. Bărbatul ar fi coborât apoi din mașină, s-ar fi dus direct la portiera femeii și i-ar fi cerut, pe un ton agresiv, să iasă din autoturism.

Femeia a refuzat și s-a blocat în mașină. În acel moment, potrivit declarației sale, bărbatul ar fi început să lovească geamul cu palma și să o amenințe, inclusiv cu moartea. Speriată, femeia a încercat să plece cât mai repede. A băgat mașina în marșarier, apoi a accelerat și a reușit să scape din locul în care fusese blocată.

Un martor a văzut scena, dar nu a auzit amenințările

Un martor aflat în apropiere, care lucra la un imobil din zonă, a confirmat că a văzut o parte din incident. Acesta le-a spus anchetatorilor că femeia a fost oprită forțat, iar bărbatul s-a dus la mașina ei, a vorbit pe un ton ridicat și a lovit geamul autoturismului.

Martorul nu a putut însă confirma că ar fi auzit amenințări directe cu moartea.

De frică, femeia și-a sunat tatăl să o ducă acasă

După incident, femeia le-a spus anchetatorilor că se temea să mai plece singură acasă. În jurul orei 22.00, după ce și-a terminat programul de lucru, și-a sunat tatăl și l-a rugat să vină după ea. Tatăl femeii a venit însoțit de o vecină, iar femeia a plecat spre casă escortată de familie.

Pe drumul județean DJ161, în zona unui dispensar dintr-o localitate apropiată, cele trei mașini s-ar fi întâlnit din nou cu bărbatul. Femeia susține că acesta ar fi tras de volan spre ea, ca și cum ar fi vrut să o lovească, apoi ar fi întors mașina și ar fi început să o urmărească până aproape de locuința femeii.

Copilul de 6 ani, prins în scandalurile dintre părinți

Femeia a declarat că episodul din trafic nu ar fi fost unul izolat. Ea a spus că problemele dintre cei doi ar fi început mai devreme, în martie 2021, când ar fi fost agresată fizic de soț. După acel moment, cei doi s-au separat.

Chiar și după despărțire, susține femeia, bărbatul ar fi continuat să o caute, să o urmărească și să o amenințe. Ea a mai spus că amenințările ar fi ajuns și prin intermediul copilului lor de doar 6 ani. Potrivit declarației femeii, bărbatul i-ar fi spus copilului mesaje precum: „Spune-i la mă-ta că o spânzur, spune-i că o bat, că o termin”.

Bărbatul a negat acuzațiile

Audiat abia în 2024, bărbatul a negat că ar fi amenințat-o cu moartea. El a susținut că a fost doar o discuție tensionată între doi soți aflați în conflict.

Potrivit versiunii sale, a oprit-o în trafic pentru a discuta despre o problemă legată de copil. A recunoscut că tonul discuției a fost ridicat și că și-au spus cuvinte grele, dar a negat că ar fi încercat să o agreseze fizic sau că ar fi amenințat-o cu moartea.

În cele din urmă, dosarul nu a mai ajuns la o condamnare sau achitare pe fond. Judecătoria Gherla a dispus încetarea procesului penal pentru că a intervenit prescripția răspunderii penale.