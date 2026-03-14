În timp ce cinci indivizi încercau să pătrundă într-un apartament de la primul etaj, „miau-ul” insistent al pisicilor din fața blocului a dat alerta. Sunetul neobișnuit a atras imediat atenția unei locatare de la parter care, recunoscând agitația animalelor pe care le îngrijește, a intervenit și a pus fugarii pe goană.

Proprietarul apartamentului de la etajul 1 se afla în fața televizorului, relaxat, fără să bănuiască faptul că un intrus îi escalada fereastra. Liniștea serii a fost însă spartă de agitația neobișnuită a pisicilor din fața blocului.

„Au început să alerge haotic și să miaune strident”, povestește bărbatul, care a realizat imediat că semnalul de alarmă al felinelor nu era unul obișnuit. În acel moment, vecina de la parter – „mama” adoptivă a pisicilor – a ieșit pe geam și a făcut zgomot, speriindu-l pe hoț exact când acesta se credea nevăzut.

Martorii susțin că spărgătorul nu acționa singur, ci făcea parte dintr-o grupare de cinci indivizi care supravegheau zona. Deoarece apartamentele de la parter sunt protejate de gratii metalice, infractorii au încercat să escaladaze blocul până la primul etaj. Din păcate, incidentul nu este unul izolat; localnicii spun că zona a devenit un magnet pentru astfel de tentative în ultima perioadă.

