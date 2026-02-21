Cele mai frumoase pisici din lume sunt între 21-22 februarie 2026 la Timișoara

În weekendul 21-22 februarie 2026, pot fi admirate cele mai frumoase pisici din lume chiar la Timișoara. Felinele defilează în fața publicului la Atrium Iulius Town, unde are loc WCF WorldShow, unul dintre cele mai prestigioase concursuri de frumusețe felină.

Evenimentul a adus în prim-plan zeci de pisici din rase spectaculoase, precum British Longhair, Maine Coon, Bengal și Savannah, iar publicul a are ocazia să le admire între orele 10.00 și 19.00.

Pisica din rasa Transilvană, prezentată la evenimentul de la Timișoara

Sâmbătă, punctul culminant al show-ului a fost dedicat pisicii din rasa Transilvană, prima rasă de origine românească recunoscută internațional. Exemplarele au fost evaluate de arbitri din țări precum Olanda, Germania și Letonia.

„Pisica Transilvană reprezintă o mândrie națională”, au declarat organizatorii, potrivit sursei citate mai sus. Iubitorii de feline au profitat de ocazie pentru fotografii cu animalele expuse.

Care este originea pisicii Transilvane și cum a apărut prima rasă românească

Pisica Transilvană, prima rasă de pisici din România recunoscută internațional, a fost omologată provizoriu de cele mai mari asociații de specialitate din lume. Originară din Munții Carpați, această felină unică este prezentată drept un exemplu de adaptabilitate și autenticitate, iar omologarea completă este așteptată în 2026.

Descoperită în 2014 în regiunea Munților Carpați, pisica Transilvană atrage atenția printr-un model de blană rar, cu nuanțe de negru și fire alb-argintii vizibile pe față, urechi, coadă și labe. Aspectul său unic, asemănător unui lup, o face ușor de recunoscut. Potrivit Felinescu.com, această rasă nu este rezultatul intervențiilor genetice, ci a evoluat natural în satele izolate ale Carpaților în urmă cu secole.

Pisica transilvană a devenit un simbol al regiunii datorită legăturilor sale cu peisajul mistic al Transilvaniei, castelele bântuite și legendele cu vampiri. Uneori supranumită „pisica Contelui Dracula”, această felină cu urechi mari și ochi pătrunzători este descrisă de specialiști drept „o comoară genetică a României”.

Cum arată pisica Transilvană și ce caracteristici prezintă

Pisica transilvană prezintă un model de blană unic, denumit „Kárpáti” în Ungaria, caracterizat de fire de păr albe amestecate cu cele pigmentate, umbre și zone mai deschise la culoare.

Firele albe sunt vizibile pe toată suprafața corpului pisicii, iar procentul acestora crește pe măsură ce distanța de coloana vertebrală este mai mare. Părul alb din urechi și mustățile parțial pigmentate sunt alte trăsături care completează aspectul său deosebit.

De asemenea, modelul de blană al Pisicii transilvane este sensibil la schimbările de temperatură, similar pisicilor siameze, iar culoarea este mai intensă de-a lungul coloanei vertebrale. Urechile mari și ascuțite, asemănătoare celor ale unui liliac, și ochii pătrunzători, de un galben sau portocaliu intens, contribuie la farmecul său aparte.

Comportamentul pisicii Transilvane

Pe lângă aspectul său unic, pisica Transilvană este apreciată pentru personalitatea sa complexă. Este o pisică extrem de curioasă, explorând fiecare colț al casei și interacționând cu mediul înconjurător. Deși poate părea independentă, în realitate este afectuoasă și prietenoasă, mai ales cu copiii.

„Este un companion devotat, care cere puțin și oferă mult”, menționează sursa citată maia sus. Pisica transilvană este agilă, cu reflexe remarcabile și un temperament calm. Adesea, își exprimă afecțiunea față de stăpâni aducând mici „cadouri”, precum șoareci.

În nopțile reci, se cuibărește lângă stăpân, oferind confort și căldură.

