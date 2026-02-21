Cele mai frumoase pisici din lume sunt între 21-22 februarie 2026 la Timișoara

În weekendul 21-22 februarie 2026, pot fi admirate cele mai frumoase pisici din lume chiar la Timișoara. Felinele defilează în fața publicului la Atrium Iulius Town, unde are loc WCF WorldShow, unul dintre cele mai prestigioase concursuri de frumusețe felină.

Evenimentul a adus în prim-plan zeci de pisici din rase spectaculoase, precum British Longhair, Maine Coon, Bengal și Savannah, iar publicul a are ocazia să le admire între orele 10.00 și 19.00.

Pisica din rasa Transilvană, prezentată la evenimentul de la Timișoara

Sâmbătă, punctul culminant al show-ului a fost dedicat pisicii din rasa Transilvană, prima rasă de origine românească recunoscută internațional. Exemplarele au fost evaluate de arbitri din țări precum Olanda, Germania și Letonia.

„Pisica Transilvană reprezintă o mândrie națională”, au declarat organizatorii, potrivit sursei citate mai sus. Iubitorii de feline au profitat de ocazie pentru fotografii cu animalele expuse.

Care este originea pisicii Transilvane și cum a apărut prima rasă românească

Pisica Transilvană, prima rasă de pisici din România recunoscută internațional, a fost omologată provizoriu de cele mai mari asociații de specialitate din lume. Originară din Munții Carpați, această felină unică este prezentată drept un exemplu de adaptabilitate și autenticitate, iar omologarea completă este așteptată în 2026.

Descoperită în 2014 în regiunea Munților Carpați, pisica Transilvană atrage atenția printr-un model de blană rar, cu nuanțe de negru și fire alb-argintii vizibile pe față, urechi, coadă și labe. Aspectul său unic, asemănător unui lup, o face ușor de recunoscut. Potrivit Felinescu.com, această rasă nu este rezultatul intervențiilor genetice, ci a evoluat natural în satele izolate ale Carpaților în urmă cu secole.

Pisica transilvană a devenit un simbol al regiunii datorită legăturilor sale cu peisajul mistic al Transilvaniei, castelele bântuite și legendele cu vampiri. Uneori supranumită „pisica Contelui Dracula”, această felină cu urechi mari și ochi pătrunzători este descrisă de specialiști drept „o comoară genetică a României”.

Cum arată pisica Transilvană și ce caracteristici prezintă

Pisica transilvană prezintă un model de blană unic, denumit „Kárpáti” în Ungaria, caracterizat de fire de păr albe amestecate cu cele pigmentate, umbre și zone mai deschise la culoare.

Firele albe sunt vizibile pe toată suprafața corpului pisicii, iar procentul acestora crește pe măsură ce distanța de coloana vertebrală este mai mare. Părul alb din urechi și mustățile parțial pigmentate sunt alte trăsături care completează aspectul său deosebit.

De asemenea, modelul de blană al Pisicii transilvane este sensibil la schimbările de temperatură, similar pisicilor siameze, iar culoarea este mai intensă de-a lungul coloanei vertebrale. Urechile mari și ascuțite, asemănătoare celor ale unui liliac, și ochii pătrunzători, de un galben sau portocaliu intens, contribuie la farmecul său aparte.

Comportamentul pisicii Transilvane

Pe lângă aspectul său unic, pisica Transilvană este apreciată pentru personalitatea sa complexă. Este o pisică extrem de curioasă, explorând fiecare colț al casei și interacționând cu mediul înconjurător. Deși poate părea independentă, în realitate este afectuoasă și prietenoasă, mai ales cu copiii.

„Este un companion devotat, care cere puțin și oferă mult”, menționează sursa citată maia sus. Pisica transilvană este agilă, cu reflexe remarcabile și un temperament calm. Adesea, își exprimă afecțiunea față de stăpâni aducând mici „cadouri”, precum șoareci.

În nopțile reci, se cuibărește lângă stăpân, oferind confort și căldură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sagrada Familia atinge punctul său maxim după un secol de lucrări. La ce înălțime se ridică turnul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 13 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a IX-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore”
Știri România 19:00
Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a IX-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore”
Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate”
Știri România 16:20
Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate”
Parteneri
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea științifică
Adevarul.ro
Un fost profesor de la Harvard susține că Raiul poate fi localizat în univers și explică unde s-ar putea afla. Teoria a stârnit reacții în lumea științifică
Câți bani primește Leonard Doroftei, lună de lună, de la stat pentru performanțele obținute în numele României
Fanatik.ro
Câți bani primește Leonard Doroftei, lună de lună, de la stat pentru performanțele obținute în numele României
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”
Stiri Mondene 16:54
Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Stiri Mondene 15:33
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
ObservatorNews.ro
Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax.ro
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a stins din viață Ancuța, fetița de șase ani ajunsă în comă după o operație de apendicită. Părinții sunt devastați
KanalD.ro
S-a stins din viață Ancuța, fetița de șase ani ajunsă în comă după o operație de apendicită. Părinții sunt devastați

Politic

Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Politică 18:03
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Politică 13:55
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
Fanatik.ro
Nemții fac scandal după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO de Iarnă 2026: „S-a renunțat la ea. Potențial exista”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat