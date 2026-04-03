Evenimentul de tradiție se va desfășura în weekendul de Florii, în perioada 3-5 aprilie 2026, pe Faleza Inferioară a Dunării din Galați (zona Foișor).

Pe lângă atmosfera de sărbătoare, atracțiile principale vor fi demonstrațiile culinare susținute de maeștri bucătari de top, precum Chef Rikito Watanabe, Chef George Saizu, Chef Ștefan Popescu și Chef Gina Bradea.

Pe scenă vor urca artiști de renume, printre care Holy Molly și Codruța Filip alături de taraful ei, dar și talente locale care vor aduce un plus de autenticitate.

Buget de 260.000 de lei

Pentru organizarea festivalului din acest an, Primăria Galați a alocat un buget de 260.000 de lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 51.317 euro, contractul fiind atribuit firmei PAF Media SRL.

Gălățenii și turiștii care vor ajunge pe faleză se vor putea bucura de o ofertă variată:

Standuri cu scrumbie, produse pescărești proaspete, preparate alimentare și bunătăți tradiționale.

Nelipsitele concursuri gastronomice cu specific pescăresc.

Zone speciale destinate copiilor, care vor include ateliere de creație și pictură, mascote și colțuri foto (photo corners).

Programul festivalului

Vineri, 3 aprilie

12:00 – 22:00 – Deschiderea oficială a festivalului: acces la standurile cu pește și produse tradiționale, pe fondul unui program muzical care va anima faleza până seara târziu.

Sâmbătă, 4 aprilie

09:00 – Concurs gastronomic (specific pescăresc) și Show culinar spectaculos cu Chef Rikito Watanabe și Chef George Saizu.

10:30 – Atelier de pictură pe ipsos, dedicat celor mici.

12:30 – Spectacol susținut de Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului”.

16:45 – Moment artistic oferit de Academia de Muzică a lui Theo.

18:30 – Concert Holy Molly.

Duminică, 5 aprilie

09:00 – Concursul tradițional de borș pescăresc.

10:30 – Atelier creativ: figurine și plase de pescuit.

11:45 – Jurizarea concursului de borș, acordarea premiilor și diplomelor, urmate de un Show culinar cu Chef George Saizu și Chef Gina Bradea.

12:10 – Show culinar special dedicat scrumbiei, susținut de Chef Ștefan Popescu.

13:15 – Recital al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”.

15:30 – Moment artistic cu Master Studio Galați.

16:30 – Moment educativ și interactiv: „Curiozități despre natură” alături de Profa De Distracție și Floră.

17:15 – Academia de Muzică a lui Theo revine pe scenă.

19:00 – Concert de închidere: Codruța Filip și taraful.