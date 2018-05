Cumnata lui Petru Zălar i-a văzut moartea acestuia, în direct. Ea se uita la live-ul de pe Facebook pe care acesta îl făcea în timp ce conducea microbuzul, pe autostradă. „Am văzut în direct când mergea cu mașina, și cântau, și erau bucuroși. Am văzut și când o zis Ooo, numa atâta, deci s-o întrerupt imaginea și am zis gata, e accident” a spus Aurelia Lăcătuș la DIGI24.

Comuna Mică, în doliu

Șoferul nu avea licenţă să transporte persoane, iar talonul microbuzului pe care îl conducea marți fusese reţinut de aproape două luni de poliţişti. Alți opt pasageri din microbuz au murit, lăsând orfani 16 copii. Pasagerii munceau în Slovenia, pe plantațiile cu hamei și se întorceau acasă. Aproape toate victimele erau din comuna Mică, județul Mureș.

Familiile celor nouă români morţi în accidentul din Ungaria vor fi despăgubite, după cum susține primarul comunei Mica, județul Mureș, care a luat legătura cu asiguratorul.

VIDEO / Psihologul Libertatea: Şoferul microbuzului care a provocat tragedia din Ungaria este definiţia lipsei de discernământ