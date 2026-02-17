„Suntem ai nimănui”

O doctoriță aflată de gardă a fost victima unui atac violent chiar în incinta spitalului. Rudele unei tinere aduse la urgență după o tentativă de suicid au intrat cu forța în salon, au aruncat cu cafea pe medic și au recurs la violență fizică.

Revolta este cu atât mai mare cu cât victima reclamă lipsa de susținere a managementului: „Suntem ai nimănui”, a declarat aceasta, după ce conducerea spitalului nu a contactat-o pentru a-i verifica starea, arată într-o postare pe Facebook jurnalista Carla Tănasie.

Conflictul a izbucnit în momentul în care medicul de gardă a dispus efectuarea unei spălături gastrice pentru a elimina substanțele ingerate de pacientă.

În timp ce cadrul medical asista un alt caz la computerul tomograf (CT), pacienta a devenit agitată, refuzând procedura.

La revenirea în salon, medicul a încercat să îi explice necesitatea intervenției, moment în care situația a degenerat violent: un grup de 7-8 aparținători a dat buzna în încăpere. Aceștia au tras-o pe doctoriță de halat, au lovit-o în spate și au aruncat cu cafea peste ea, totul sub privirile pacienților.

A alunecat și a suferit o entorsă

Încercând să se salveze din mijlocul conflictului, doctorița a alunecat pe podeaua murdară de cafea și s-a accidentat la picior, alegându-se cu o entorsă dureroasă. Incidentul a avut loc în prezența a șase martori pacienți care așteptau îngrijiri.

Abandonul total a venit însă din partea managementului spitalului: niciun apel, nicio întrebare, nicio formă de suport pentru colegul agresat. Cât despre pacienta recalcitrantă, aceasta și-a smuls echipamentul medical și a plecat din spital, escortată de grupul de rude.

În acest caz, Poliția a început o anchetă:

„La data de 16 februarie 2026, în jurul orei 21.10, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct cu privire la producerea unui incident la secția U.P.U. a Spitalului de Urgență Târgu Jiu, în urma căruia a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Reacția Colegiului Medicilor

„Orice formă de agresiune, violență sau intimidare îndreptată împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale este inacceptabilă. Siguranța medicilor și a întregului personal medical reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea actului medical, dar și funcționarea optimă a sistemului de sănătate”, este reacția venită de la Colegiul Medicilor, după incidentul de la Târgu Jiu.

Totodată, se precizează că incidentul petrecut aseară la spitalul din Târgu Jiu este „profund regretabil și inacceptabil” și că „agresarea personalului medical nu poate fi justificată sub nicio formă și trebuie luate toate măsurile necesare conform legii”.

„Încă din cursul nopții, președintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană a aflat de acest incident, iar la prima oră, în această dimineață, s-a luat legătura cu președintele Colegiului Medicilor Gorj, iar Colegiul Medicilor din România își oferă disponibilitatea pentru a acorda sprijin medicului implicat în acest incident, în timp ce își desfășura activitatea în interesul pacientului”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a instituției.

