Știri Externe Studiu: Tinerii americani renunță din ce în ce mai mult la sex pentru alcool și jocuri video

Un studiu realizat de Universitatea de Stat din New York și Universitatea Rutgers arată că proporția americanilor care au făcut mai puțin sex a crescut în ultimul an de la 11,7% la 15,2%, scrie MSN.com, care citează The Telegraph.