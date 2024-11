Influențe arhitecturale românești

Lumea nouă Ravenwood din expansiune conține trei cartiere inspirate de arhitectura românească. O inspirație masivă pentru aceste clădiri a fost Castelul Bran, din Transilvania, cunoscută la nivel mondial ca fiind „casa lui Dracula”

Lumea Ravenwood prezintă elemente specifice stilului neoromânesc, dezvoltat la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acesta combină elemente medievale cu simboluri folclorice și religioase românești.

Clădirile din joc includ arcuri colorate, acoperișuri din ceramică și metal, precum și grupări de câte trei elemente arhitecturale. Toate acestea sunt caracteristici ale stilului neoromânesc.

Castelul din cartierul Crow’s Crossing pare inspirat de Castelul Corvin din Hunedoara, iar o altă clădire amintește de Castelul Cantacuzino din Bușteni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Inspirație din locuri reale

The Sims 4 are o tradiție în a se inspira din locații reale pentru lumile sale virtuale. Pachetul City Living a recreat atmosfera din San Francisco și Tokyo. Windenburg din Get Together a avut influențe nord-europene.

Recomandări Anchetă la Castelul Peleș după dezvăluirile Libertatea. Corpul de control al Ministerului Culturii a cerut actele contabile din 2019 și documente interne. Mărturia unui turist șocat de hoția angajaților

Expansiunea Get Famous a imitat Los Angeles și Hollywood prin lumea Del Sol Valley. Acum, arhitectura românească se alătură acestor influențe diverse prin Life and Death.

Noi opțiuni de gameplay

Pe lângă elementele arhitecturale, Life and Death aduce și noutăți semnificative în gameplay. Conform sursei citate, jucătorii pot organiza înmormântări pentru prima dată în istoria francizei.

Sistemul de doliu în patru etape oferă o experiență mai realistă. Lista de dorințe permite stabilirea unor obiective pentru personaje.

Posibilitatea de a controla fantome adaugă o dimensiune supranaturală jocului. Aceste elemente diversifică experiența de joc și răspund unor cereri vechi ale fanilor.

Ravenwood – o lume cu atmosferă unică

Noua lume Ravenwood conține trei cartiere distincte: The Whispering Glen, Crow’s Crossing și Mourningvale. Fiecare are propria personalitate, dar toate împărtășesc influențele arhitecturale românești.

Atmosfera gotică și misterioasă a Ravenwood se potrivește perfect cu tema vieții și a morții explorată în acest pachet de expansiune. Clădirile impunătoare și detaliile arhitecturale creează un cadru ideal pentru noile mecanici de joc.

Impactul asupra The Sims 4

Lansarea Life and Death vine într-un moment important pentru The Sims 4. După anunțul că acesta va rămâne jocul principal al francizei, existau îngrijorări legate de viitorul său.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea – Alegeri prezidențiale: candidații cu cele mai mari șanse să intre în turul 2

Însă, potrivit The Nexus, „datorită cantității extrem de generoase de conținut nou și caracteristici de gameplay din pachetul de expansiune, se pare că The Sims 4 a fost salvat, cel puțin pentru moment”.

Această expansiune demonstrează angajamentul dezvoltatorilor de a oferi conținut nou și interesant. Introducerea unor elemente inspirate din cultura românească adaugă diversitate și profunzime universului The Sims.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News