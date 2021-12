Invitat în emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Laurențiu Reghecampf a povestit amănunte neștiute până acum din viața sa personală. Antrenorul a căutat să fie discret de-a lungul anilor, însă mariajul cu Anamaria Prodan l-a adus mereu pe prima pagină a ziarelor.

Pe lângă succesele din carieră, antrenorul a avut parte și de adevărate suferințe. În urmă cu trei ani, Laurențiu Reghecampf și-a pierdut tatăl. Nu a fost singura încercare grea din viața lui. Înainte de mariajul cu Anamaria Prodan, Reghecampf a fost însurat cu Mariana Pfeiffer, cu care a avut o fetiță, pe Analis. Laurențiu nu a avut mult timp să se bucure de venirea copilului său pe lume, deoarece Ana a fost răpusă de o malformație cardiacă congenitală numită tetralogia Fallot.

„Mi-e dor de el. Tata a murit acum trei ani de zile. A fost un șoc pentru mine, a fost a doua înmormântare la care am participat în viața mea. Prima a fost fetița mea, a doua a fost înmormântarea tatălui meu. Fetița mea, Ana Lisa, a murit la un an și două luni. Avea o boală la inimă, nu se formaseră camerele la inimă. Obosea când mânca. Ne-am dat seama că are o problemă că i se înnegreau buzele. Am fost la control cu ea și ne-au zis că trebuie să-i facem operație.

Am făcut la Cluj, era o operație mare. Trebuiau să lase copilul deschis 24 de ore după operație, dar a făcut o pneumonie și a murit. Nu a reușit operația, din păcate. Mai greu a fost pentru fosta mea soție, care a trebuit să treacă singură de acest moment, pentru că eu am plecat cu băieții în turneu. E cel mai tragic lucru să-ți pierzi un copil”, a povestit antrenorul Universității Craiova.

„Sperăm să reușim s-o operăm înainte de Revelion sau poate la anul”

Acum, în plin divorț de Anamaria Prodan, antrenorul trebuie să aibă grijă și de mama lui, de Marga Reghecampf, care a fost diagnosticată cu cancer. „Mama are un cancer. Urmează un tratament, am fost cu ea în Turcia. Face chimioterapie, deja a terminat a opta ședință. Din ce spunea, e mult mai bine, sperăm să reușim s-o operăm înainte de Revelion sau poate la anul, sper să treacă cu bine.

Mama e foarte puternică. Am o fermă la Snagov și își petrece majoritatea timpului acolo, așa că are activitate. Lucrul acesta o ajută foarte mult. Sunt anumite momente pe care le-aș șterge, dar fac parte din viața mea. Până nu ai parte de lucruri grele, nu le poți vedea pe cele frumoase”, a mai spus el.

Ce se întâmplă cu divorțul dintre Reghecampf și Prodan

Recent, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut un schimb de replici la televizor, după ce în presă au apărut imaginile cu antrenorul și actuala iubită, Corina Caciuc. Reghe i-a spus soției sale că primul termen al divorțului va avea loc pe 7 februarie 2022. Acum, vedeta face declarații surprinzătoare și mărturisește că nu a primit nicio notificare despre divorț și nu este sigură că actele au fost depuse.

„Eu nu mai primit nimic oficial, nu am găsit nicio notificare oficială despre această dată, cea de 7 februarie 2022. Momentan nu există nimic pe acest subiect, nu știu dacă a depus actele, dar, legal, eu nu am fost înștiințată de așa ceva”, a spus pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

