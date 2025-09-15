Cele mai mici tarife fără TVA

Conform clasamentului actualizat la 1 septembrie 2025, Ploieștiul (Apa Nova Ploiești) conduce topul cu 6,88 lei/m³, urmat de București (Apa Nova București) cu 9,91 lei/m³ și Chiajna, Ilfov (Veolia România) cu 10,64 lei/m³.

Aceste valori sunt sub media națională de 14,48 lei/m³.

Tarife de aproape trei ori mai mari

La polul opus, consumatorii din alte județe plătesc sume considerabil mai mari:

– Neamț (Apa Serv Piatra Neamț): 18,60 lei/m³

– Prahova (Hidro Prahova): 18,51 lei/m³

– Iași (Apavital): 18,24 lei/m³

Variații în marile orașe

În marile orașe, tarifele oscilează semnificativ. Timișoara are un tarif de 15,57 lei/m³, în timp ce Buzăul înregistrează unul dintre cele mai ridicate prețuri din țară, de 17,01 lei/m³ (fără TVA).

Brașovul se situează aproape de media națională, cu tariful cumulat de 13,25 lei/m³, în timp ce Constanța și Bacăul depășesc acest nivel cu 15,13 lei/m³, respectiv 17,26 lei/m³.

Cauzele discrepanțelor

Aceste diferențe sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv eficiența rețelelor, costurile de pompare și de epurare, dar și de nivelul investițiilor realizate de operatori.

În București, modernizările infrastructurii au contribuit la menținerea unor tarife competitive comparativ cu alte mari orașe din România.

