„La reuniunea Consiliului European a fost invitat să participe și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, ca o reconfirmare a unității și a coordonării transatlantice strânse în contextul de securitate actual generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis Administrația Prezidențială.

Agenda de discuții a Consiliului European vizează evoluțiile de securitate din Ucraina, cu accent pe sprijinul acordat de către Uniunea Europeană Ucrainei. Totodată, vor fi abordate și modalitățile de sprijin în plan european a refugiaților ucraineni, facilitate de utilizarea mecanismului de protecție temporară.

De asemenea, liderii UE vor discuta despre securitatea aprovizionării cu energie la nivel european, în contextul în care se dorește reducerea dependenței față de Rusia, după războiul declanșat în Ucraina.

Din delegația condusă la Bruxelles de președintele Klaus Iohannis vor mai face parte premierul Nicolae Ciucă și ministrul de externe, Bogdan Aurescu, iar reuniunea a fost convocată în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei şi al creşterii semnificative a riscurilor şi ameninţărilor pentru regiunea din zona Mării Negre.

Președintele SUA, Joe Biden, a sosit miercuri seară, 23 martie, la Bruxelles, unde joi sunt programate trei summituri: NATO, G-7 şi Consiliul European, toate având ca subiect invadarea Ucrainei de către Rusia.

Aeronava Air Force One a aterizat pe aeroportul Zaventem la ora locală 21:05.

