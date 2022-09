Atacul cibernetic a vizat aplicația Yandex Taxi, care a și confirmat că șoferii săi au primit comenzi false, care i-au trimis în aceeași locație. „Este ca în filmele cu James Bond”, au scris internauții.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i