„Vladimir Putin a primit-o la Kremlin pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Democratice Coreea (numele oficial al Coreei de Nord) Choe Son Hui”, a anunţat într-un comunicat preşedinţia rusă.

Kremlinul a publicat o înregistrare video în care Vladimir Putin, zâmbind, îi strânge mâna şi discută cu Choe Son Hui, în prezenţa ministrului său de Externe, Serghei Lavrov şi a consilierului Iuri Uşakov.

