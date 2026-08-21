Câștigă până la aproximativ 465 de euro pe zi din vânzările online

Chloe a început să cumpere și să revândă haine pe internet în timp ce lucra la un centru spa. Activitatea, care inițial îi ocupa doar timpul liber, a crescut treptat, iar în septembrie 2025 a decis să renunțe la serviciu și să se ocupe în totalitate de afacere. La numai opt luni după această decizie, în mai 2026, și-a deschis și primul magazin fizic, „Lovett Or List It”, în Sheerness, Kent. Cea mai mare parte a banilor continuă să vină din comenzile de pe internet. Chloe poate ajunge la vânzări echivalente cu aproximativ 465 de euro într-o singură zi. Dacă ar păstra acest ritm pe parcursul unui an, afacerea ar putea genera peste 116.000 de euro anual. Chloe spune că nici ea nu anticipase cât de repede avea să crească afacerea.

„Nu credeam că va avea un asemenea succes”, a mărturisit tânăra.

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Programul ei este acum ocupat șase zile pe săptămână, iar creșterea rapidă a afacerii i-a provocat inclusiv sentimentul că succesul a venit neașteptat de repede. În ciuda banilor pe care îi produce afacerea, Chloe spune că este foarte atentă cu cheltuielile și că nu se grăbește să consume ceea ce câștigă.

A început să lucreze de acasă, dar hainele nu mai încăpeau

Înainte să se ocupe exclusiv de vânzarea hainelor, Chloe îl ajuta și pe partenerul ei, Jake, la agenția lui de marketing. Experiența acumulată acolo a ajutat-o ulterior să-și promoveze propria afacere. Și-a început micul business în propriul apartament, dar pe măsură ce numărul articolelor primite și vândute a crescut, spațiul disponibil a devenit insuficient. Așa a apărut ideea unui magazin fizic.

Acum, Chloe cumpără de la oameni hainele pe care aceștia nu le mai vor, plătindu-le la kilogram, apoi selectează articolele și le revinde atât în magazin, cât și online.

Hainele sunt cumpărate la kilogram și revândute individual

Tânăra spune că tocmai faptul că lucrează cu haine second-hand face ca marfa să se schimbe permanent. Fiecare lot aduce alte articole, iar clienții nu știu exact ce vor găsi atunci când intră în magazin. Unii dintre ei au început să revină săptămânal pentru a verifica noile produse aduse la vânzare.

„Învăț pe parcurs”, spune Chloe.

Magazinul s-a schimbat de mai multe ori de la deschidere, pe măsură ce tânăra a încercat diferite moduri de organizare și prezentare a hainelor până când a ajuns la varianta pe care și-o dorea. Chiar dacă magazinul fizic a devenit popular, afacerea rămâne în mare parte una online. Chloe și-a lansat recent și propriul site, în încercarea de a dezvolta în continuare vânzările pe internet.

Pentru tânăra care, cu mai puțin de un an în urmă, lucra pe salariul minim și vindea haine în timpul liber, revânzarea articolelor second-hand s-a transformat într-o ocupație cu normă întreagă și într-o afacere profitabilă.

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