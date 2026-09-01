Publicația elvețiană Blick, parte a trustului Ringier, a alcătuit un top al celor mai frumoase cinci regiuni europene de vizitat în lunile de toamnă, iar din România accesul către aceste destinații este mai facil decât pare.

Barolo, Italia – Ținutul vinurilor nobile și al trufelor

În inima regiunii Piemont, pe dealurile ce îmbrățișează localitățile Barolo, La Morra și Monforte d’Alba, viile capătă nuanțe intense de arămiu și aur. În această perioadă se recoltează strugurii Nebbiolo, din care se produce celebrul vin Barolo, un partener ideal pentru gastronomia locală.

Toamna târzie deschide totodată sezonul trufelor albe și negre, vedetele gastronomice apreciate în întreaga lume.

Din România, cel mai rapid mod de a ajunge în Barolo este un zbor direct din București sau Cluj-Napoca către Torino sau Milano (Malpensa sau Bergamo), operat de companii low-cost și de linie. Din aeroport, o mașină închiriată te duce în zona Barolo în aproximativ o oră și jumătate. Pentru cazare, o opțiune excelentă este Agriturismo Casa Scaparone din Alba, iar pentru o experiență culinară de neuitat puteți rezerva o masă la Ristorante AllEnoteca din Canale, premiat cu o stea Michelin. Nu ratați punctul de belvedere din La Morra pentru cea mai frumoasă panoramă asupra dealurilor.

Spessart, Germania – Oaza verde ascunsă a Bavariei

Spessart adăpostește cel mai mare masiv de pădure mixtă din Germania și este un adevărat paradis pentru iubitorii de drumeții și ciclism. Traseul „Fränkischer Rotweinwanderweg” șerpuiește de-a lungul râului Main, purtând drumeții prin crame tradiționale și sate medievale până în Miltenberg, un oraș de o frumusețe istorică rară.

Românii pot ajunge ușor în Spessart aterizând pe aeroportul din Frankfurt, unde există zboruri zilnice directe din București, Cluj-Napoca sau Timișoara. Din Frankfurt, distanța până la marginea pădurii Spessart este de doar 45 de minute de mers cu mașina sau cu trenul regional.

Puteți opta pentru o cazare încărcată de istorie la Gasthaus zum Riesen din Miltenberg, deschis încă din 1411, și puteți degusta preparate francone la Kalt-Loch-Bräustüble. O oprire la Castelul Mespelbrunn, ascuns în mijlocul pădurii, este obligatorie.

Ținutul Catarilor, Franța – Cetăți de poveste printre podgorii

Regiunea Corbières, situată la sud de Carcassonne, combină dramatismul istoriei medievale cu farmecul peisajelor viticole. Fortărețele spectaculoase Peyrepertuse și Quéribus domină culmile stâncoase, vegheind peste podgoriile care toamna îmbracă haine roșiatice.

Ruta recomandată din România include un zbor direct spre Barcelona (Spania) sau Toulouse (Franța). De la aeroportul din Girona sau Toulouse, zona Corbières se află la sub două ore de mers cu mașina închiriată.

Pentru o ședere autentică, Hostellerie du Vieux Moulin din Duilhac-sous-Peyrepertuse oferă confort și acces rapid la trasee, iar la Logis Hôtel Auberge du Vigneron din Cucugnan puteți savura preparate tradiționale din sudul Franței.

Cairngorms, Scoția – Spectacolul naturii sălbatice

Cel mai mare parc național din Marea Britanie devine toamna scena unui spectacol natural impresionant. Între septembrie și noiembrie, răgetul cerbilor răsună prin mlaștini, văi și pădurile de pini caledonieni.

O plimbare în jurul lacului Loch an Eilein sau prin pădurea Rothiemurchus oferă o conexiune profundă cu natura sălbatică a regiunii Highlands.

Din București există zboruri directe către Edinburgh. De la aeroportul din capitala scoțiană se poate închiria o mașină sau se poate lua trenul spre Aviemore, punctul de intrare în parcul național, drumul durând în jur de două ore.

Pentru cazare de lux, hotelul victorian The Fife Arms din Braemar oferă o experiență memorabilă, iar pentru o atmosferă relaxată puteți cina la The Old Bridge Inn din Aviemore. Nu ratați o vizită la Castelul Balmoral, reședința istorică a familiei regale.

Appenzellerland, Elveția – Tradiții alpine și peisaje de basm

Appenzellerland își arată adevărata magie în sezonul de toamnă, când pajiștile montane ale masivului Alpstein devin ideale pentru drumeții. Tradițiile locale sunt la ele acasă: coborârea festivă a vacilor de pe munte și târgurile rurale oferă o privire autentică în cultura elvețiană.

Accesul din România se face cel mai simplu prin zboruri directe către Zurich sau Basel. Din Zurich, călătoria cu mașina sau cu trenurile elvețiene elvețiene până în Appenzell durează doar o oră.

Pentru cazare, puteți alege cabanele montane Berggasthäuser Schäfler, Meglisalp sau Bollenwees, ori puteți opta pentru o experiență inedită la Mănăstirea Maria der Engel din Appenzell. Pentru suveniruri locale și produse artizanale, magazinul-cafenea Flauderei din Appenzell este oprirea perfectă.

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